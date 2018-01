1. Vil Rødovre runde 40.000 indbyggere i løbet af 2018?

Ja Nej

2. Vil Rødovre Kulturnat præsentere en stor dansk musiker eller band?

Ja Nej

3. Vil Rødovre få et officielt besøg af en minister?

Ja Nej

4. Vil Roskildevejs etape 2 i Rødovre påbegyndes i år?

Ja Nej

5. Vil voldstiens længe lovede cykelbro over Jyllingevej blive sat op i år?

Ja Nej

6. Vil et kommunalbestyrelsesmedlem skifte parti i løbet af året?

Ja Nej

7. Får Rødovre Lokal Nyt en guldpris igen i år til lokalaviserne årskongres?

Ja Nej

8. Vi elsker 90’ernes store koncert flytter til Espelunden. Vil der kommer mere end 15.000 gæster?

Ja Nej

9. Vil der blive godkendt en overdækning til skaterhockeybanen på Korsdalsvej?

Ja Nej

10. Et nyt rulleskøjteløb vil se dagens lys i Rødovre i september. Vil der være mere end 100 deltagere?

Ja Nej

11. Er Kasper Groselj også målmand for Mighty Bulls i sæsonen 2018-2019?

Ja Nej

12. Kommer Rødovre Floorball Club i DM-finalen?

Ja Nej

13. Får taekwondo-kæmperen Tobias Hyttel en medalje til junior VM?

Ja Nej

