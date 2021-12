Violinist og pianist modtager ærefuld musikpris

Violinist Christine Bernsted har god grund til at smile. Sammen med Ramez Mhaanna er hun vinder af Rødovre Musikpris 2022. Foto: Presse

rødovre musikpris 2022 Navnene på vinderne af Rødovre Musikpris 2022 får nok ikke en klokke til at ringe hos de fleste, men ikke desto mindre har de to vindere med stor opfindsomhed formået at vække den klassiske musik til live for et nyt publikum.

Af Christian Valsted

Christine Bernsted og Ramez Mhaanna kan med rette glæde sit ekstra meget til begyndelsen af det nye år. Den 9. januar kan de nemlig se frem til at blive klappet på scenen i Kulturhuset Viften, som vindere af Rødovre Musikpris 2022.

Det er de færreste uddelinger, hvor vinderen kåres på forhånd, men den tradition har man altid haft i Rødovre Kommune, når det gælder den årlige uddeling af musikprisen, og dermed har de to vindere også rigeligt med tid til at få skrevet en takketale, når de skal op og modtage prisen i Viften, hvor de i øvrigt også vil give prøver på deres kunnen.

For hvem er Christine Bernsted og Ramez Mhaanna egentlig, og hvad er det de kan?

De to musikere tilhører den klassiske musikgenre, og de vinder blandt andet prisen, da de, ifølge Rødovre Kommune, har evnet at formidle klassisk musik på en inspirerende og engagerende måde og til at få et bredere publikum til at interessere sig for klassisk musik.

De er ikke bare dygtige musikere, men formår også med stor opfindsomhed at vække den klassiske musik til live for et nyt publikum. Deres samarbejde og deres opfindsomhed i indsatsen for at udbrede den klassiske musik til nye generationer, åbner ørerne hos lytterne, hvor interessen for klassisk musik kan være svær at fange.

”Rødovre Musikpris handler blandt andet om udvikling inden for dansk musikliv. Christine Bernsted og Ramez Mhaanna opfylder den målsætning på en helt unik måde. De bidrager ved egen fortjeneste til et hæve niveauet på den danske musikscene, og samtidig formår de at trække nye interesserede ind i den klassiske musiks verden. Det er en indsats, de skal have tak for, og det er Rødovre Musikpris 2022 et udtryk for,” siger Rødovres borgmester Britt Jensen.

“Vores musikalske rejse bliver værdsat”

De to musikere glæder sig over prisen og anerkendelsen af deres arbejde med at udbrede den klassiske musik til nye målgrupper.

”Det er en stor glæde for os at modtage Rødovre Musikpris 2021 – vi ser det som en bekræftelse på at vores musikalske indsats bliver værdsat. Det motiverer os til at fortsætte vores arbejde, både i form af musikudøvelse på højeste niveau men også i formidlingen af den klassiske musik gennem andre medier og på alternativ og kreativ vis,” udtaler Christine Bernsted og Ramez Mhaanna i en pressemeddelelse.