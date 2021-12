Vigtige point til Mighty Bulls

Efter en længere skadespause, leverede William Rørth et overbevisende comeback. Foto: Brian Poulsen

Ishockey Det lykkedes igen for Mighty Bulls at vinde i Rødovre Centrum Arena, da det blev til en fortjent 3-2 sejr over Frederikshavn White Hawks, i forlænget spilletid, efter et underholdende og tempofyldt opgør.

Af Flemming Haag

Rødovre stillede op til kampen mod Frederikshavn White Hawks uden Nicklas Carlsen og John Muse.

William Rørth starter i Rødovres mål.

Top mod bund i Rødovre Centrum Arena, en kamp, der blev spillet uden tilskuere på lægterne. Efter en længere skadespause, er William Rørth tilbage i Rødovres mål.

To scoringer af Gustaf Berling i første periode.

En jævnbyrdig indledning på kampen, uden de helt store chancer. Bedste mulighed havde Oliver Kjær, som sendte pucken på overliggeren, hvor der var spillet fem minutter. Rødovre er mest på pucken, har flest afslutninger, men mangler skarpheden.

Midt i perioden trak Brady Vail kampens første udvisning. Et solidt boksplay af Mighty Bulls og gode redninger af William Rørth, holdt Frederikshavn fra scoring.

Gæsterne fulgte op med et massivt pres i Rødovres zone, hvor William Rørth blev testet. Syv minutter inden periodepausen, fik Mighty Bulls en overtals mulighed, men fik ikke sat sit powerplay op.

Kort efter forsøgte Ryan Lowney sig med et slagskud fra blue line, som Gustaf Berling styrede forbi Tadeas Galansky, og 1-0 til Mighty Bulls.

Rødovre fortsatte med at lægge pres i gæsternes zone, og det resulterede i en scoring, da Oliver Kjær lagde pucken til Gustaf Berling, som i fri position sendte pucken i mål, og Mighty Bulls kunne gå til pause med en 2-0 føring.

Gæsterne reducerede i overtal.

Frederikshavn kom ud til anden periode med et lille overtag i spilet, uden at spille sig til afgørende afslutninger.

Fem minutter inde i perioden, fik Jonathan Brinkmann to minutter for High Sticking. Frederikshavn reducerede efter mindre end et minuts powerplay, på Lucas Andersens scoring.

Herefter bølgede spillet frem og tilbage og der blev afsluttet flittigt, uden kvalitet. En underholdende og tempofyldt anden periode, som gæsterne vandt 0-1 på scoring i powerplay.

Brendan Harms scoring i forlænget spilletid.

Tredje periode begyndte ligeledes ret jævnbyrdigt, i spil og chancer. Midt i perioden blev Rødovre igen ramt af en udvisning.

I en afventende udvisning til Magnus Povlsen, spillede Frederikshavn seks mod fem, og lagde et tungt pres i Rødovres zone. Det lykkedes Frederikshavns Mads Larsen, at sende pucken forbi William Rørth, og 2-2 hvor der resterede ni minutter af perioden.

Endnu en udvisning til Mighty Bulls, hvor Olivier Malka-Dame fik to minutter for Roughing. Mighty Bulls sled i defensiven, og redede frisag. Ingen scoringer i slutfasen, og kampen skal ud i forlængelse, i spil tre mod tre.

Brendan Harms afgjorde kampen, da han efter et par elegante driblinger sendte pucken forbi Tadeas Galansky, da der resterede et minut af den forlængede spilletid, og to tiltrængte point til Mighty Bulls.

