Udstiller statue af barn der ryger

Foto: Brian Poulsen

rygning Et nyt studie viser, at Danmark indtager en kedelig bundplacering, når det handler om unges rygestart. En ny kampagne vil sætte fokus på problemet, og i Rødovre Centrum vil der blandt andet blive opstillet en statue af et rygende barn.

Af Christian Valsted

Det går, i ordets reneste forstand, forrygende for Danmarks ungdom. Et nyt studie viser, at Danmark indtager førstepladsen, eller bundpladsen om man vil, i disciplinen rygestart.

Studiet, som The Lancet Public Health har publiceret, viser, at gennemsnitsalderen for, hvordan danske unge begynder at ryge, bare er 16,4 år. Faktisk er hver fjerde, der begynder at ryge fast, 14 år eller endnu yngre. Globalt ligger gennemsnittet på 19,2 år.

Men hvem bærer ansvaret for den ærgerlige førsteplads? Det spørgsmål stiller Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden i den nye kampagne, hvor Rødovre Centrum spiller en vigtig rolle. Helt konkret vil der i Rødovre Centrum fra den 10. december til 10. januar være udstillet en statue med titlen ’Det Rygende Barn’ i centeret.



I oktober måned indførte Rødovre Centrum, som det første indkøbscenter i landet, nye rygeregler, der betyder, at hele centerets matrikel er røgfri på nær fire rygerum/kabiner udenfor, som kunderne kan anvende.

”Vi ønsker røgfri omgivelser for vores kunder, når de handler i Rødovre Centrum. Vi forbød allerede rygning indenfor i 2003, flere år før rygeloven trådte i kraft og har nu gjort hele Centrets område røgfrit. Røgfri omgivelser ligger os derfor meget på sinde, og derfor vil vi gerne støtte op om Røgfri Fremtid og Kræftens Bekæmpelse. Vi vil gerne være med til at sætte fokus på den kedelige førsteplads i Danmark, og med statuen forhåbentlig bidrage til, at vi forhindrer børn og unge i at begynde med at ryge,” fortæller Jacob Birkbøll, der er administrerende direktør i Rødovre Centrum.

Røgfri fremtid

I 2018 etablerede Rødovre Kommune et partnerskab med Kræftens Bekæmpelse om en røgfri fremtid. Borgmester Britt Jensen (S) har i årevis været fortaler for et røgfrit Rødovre, og hun har en ambition om, at Rødovre kan få den første røgfrie generation i 2030.

”I Rødovre har vi vedtaget en ambitiøs sundhedspolitik med målet om en røgfri generation i 2030. Vi arbejder målrettet gennem vores handleplan, hvor vi sætter ind på flere områder på samme tid. Alle unge og voksne har mulighed for at få professionel hjælp til rygestop gennem Rødovre Kommunes gratis rygestoprådgivning. Vi har skabt røgfri miljøer, som beskytter børn og unge, med røgfrie indgange til haller og røgfrie legepladser. På tværs af kommunen og i samarbejde med andre vil vi fortsætte med at skabe røgfrie miljøer. Vi er glade for, at statuen kommer til Rødovre Centrum, som er et godt eksempel på en af de vigtige lokale aktører, som både ønsker og kan gøre en forskel,” siger borgmester Britt Jensen.



Ingen har ansvaret alene

Bag kampagnen står Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden, og de to organisationer vil blandt andet gerne debattere, hvem der har ansvaret for den kedelige bundplacering for tidlig rygestart i Danmark.

For hvem har den tvivlsomme ære af førstepladsen? Er det de unge eller deres forældre? Butikkerne, medierne, tobaksindustrien eller politikerne? I følge forebyggelseschef i Kræftens Bekæmpelse, Mette Lolk Hanak, bærer ingen ansvaret alene.

”For sandheden er, at skylden ikke kan placeres hos én enkelt gruppe. Til gengæld kan ansvaret løftes af os alle. Derfor opfører vi skamstøtten Det Rygende Barn, der skal minde os om det fælles ansvar. Den skal få flere til at stille sig selv spørgsmålet: ”Hvem har egentlig ansvaret?” og opdage, at fingeren peger i flere retninger. Også indad,” siger hun

Statuen ’Det Rygende Barn’ kan ses i Rødovre Centrum ved Informationen fra fredag den 10. december ind til den 10. januar 2022. Efter centerbesøget drager statuen videre rundt i landet – næste stop er Silkeborg.