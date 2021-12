Udskyder koncert og prisuddeling til foråret

Nytårskoncerten og uddelingen af Rødovre Musikpris er udskudt til foråret. Vinderne er prisen kendes dog allerede. Violinist Christine Bernsted og pianist Ramez Mhaanna er vindere af Rødovre Musikpris 2022. Foto: Julia Severinsen

udskudt Der bliver hverken champagne i glassene eller champagne-galop på scenen i Viften den 9. januar. Den traditionsrige nytårskoncert, og uddeling af Rødovre Musikpris, er udskudt til foråret.

Af Christian Valsted

Hvis julen varer lige til påske, hvor længe kan man så kalde det nye år, for ’nye år’?

I hvert fald indtil til foråret, hvis man spørger Rødovre Kommune. Den årlige og traditionsrige nytårskoncert i Kulturhuset Viften finder altid sted i begyndelsen af januar måned, men på grund af den buldrende coronasmitte har kommunen valgt at udskyde koncerten til foråret.

”Den nye dato bliver annonceret snarest, og allerede købte billetter vil gælde til den nye dato,” oplyser Rødovre Kommune.

Vinderne er allerede fundet

Den årlige nytårskoncert danner også rammen om uddelingen af Rødovre Musikpris, hvor en musikalsk duo, gruppe eller solist modtager 50.000 kroner.

Prisen uddeles af Rødovre Kommune og Rødovre Centrum i fællesskab, og formålet er at påskønne yngre udøvende musikere med et kontant beløb, der kan tjene som belønning og opmuntring til en videre udvikling inden for dansk musikliv.

Kåringen af musikprisvinderne er også udskudt, men vinderne kendes allerede, da Rødovre Kommune har tradition for at afsløre vinderne flere uger før uddelingen.

Violinist Christine Bernsted og pianist Ramez Mhaanna ved godt hvad der venter dem, men de må altså vente indtil foråret med at blive hyldet.

”Det er en stor glæde for os at modtage Rødovre Musikpris 2021 – vi ser det som en bekræftelse på at vores musikalske indsats bliver værdsat. Det motiverer os til at fortsætte vores arbejde, både i form af musikudøvelse på højeste niveau men også i formidlingen af den klassiske musik gennem andre medier og på alternativ og kreativ vis,” udtaler Christine Bernsted og Ramez Mhaanna i en pressemeddelelse.