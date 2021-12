Tre ramt af skud – to alvorligt

Det skulle være denne frisørsalon, hvor der blev skudt. Foto: Brian Poulsen

skyderi Der er fredag middag blevet affyret skud ved frisøren på Islevbrovej. Tre er ramt i en frisørsalon.

Af Michael Hansen

Politiet er netop nu massivt til stede ved Islev Torv, da tre personer er blevet skudt ved en frisørsalon.

Ifølge et øjenvidne på stedet drejer det sig om en mand, der er blevet skudt i maven. En anden person er ramt i halsen. De er begge kørt til Rigshospitalet i kritisk tilstand ifølge avisens kilder.

En yngre person er ramt af skud i hånden, men denne skulle være udenfor livsfare.

Et andet øjenvidne beretter om, at en Audi efterfølgende er kørt væk fra stedet i høj fart og, at der lød en del knald kort forinden.

Vi følger sagen…..