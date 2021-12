Tophold holdt Mighty Bulls fra scoringer

Oliver Kjær, leverede en god præstation i Herning. Foto: Brian Poulsen

Ishockey I en jævn ishockeykamp, måtte Mighty Bulls endnu engang forlade isen uden point og scoring. I kampen mod Herning, havde RMB svært ved, at spille sig frem til de helt store chancer.

Af Flemming Haag

Rødovre stillede op til kampen mod Herning Blue Fox uden William Rørth og Alberto Pison Stærmose.

John Muse starter i Rødovres mål.

Top mod bund i KVIK Hockey Arena i Herning, hvor Herning Blue Fox med en sejr over Mighty Bull, vil indtage førstepladsen i Metal Hockey Ligaen. Mighty Bulls vil med en sejr komme på 22 point, fem point efter Odense Bulldogs, og dermed skabe et godt udgangspunkt til kampen mod Odense Bulldogs på torsdag, i Rødovre Centrum Arena.

Jævn første periode.

En jævnbyrdig indledende fase på kampen uden de helt store chancer, hvor de to keepere, John Muse og Emil Kruse ikke blev sat på alvorlige prøver.

Midt i perioden faldt kampens første udvisning til Herning, og Rødovre i overtal. Mighty Bulls leverede et fint powerplay, fik ikke omsat chancerne til scoring.

Efter kampens første udvisning, åbnede kampen lidt op, og Mighty Bulls skabte flere muligheder.

Efter et fint opspil mellem Maksim Popovic og Jonathan Brinkmann, endte pucken hos Nicklas Carlsen, som tæt på mål, sendte sin afslutning forbi Emil Kruse i Hernings mål. Bedste mulighed for hjemmeholdet havde Mads Christensen, hvis slagskud, sad i Muses handske.

I slutningen af perioden skabt Herning en del trafik i Rødovres zone, men John Muse var på plads.

En første periode hvor der ikke var meget der fungerede, og begge hold manglede rytme i spillet, i en målløs periode.

RMB mangler marginaler.

Rødovre kom bedst ud til anden periode, og tilspillede sig gode muligheder, hvor Frederik Kaels og Johan Brinkmann manglede skarpheden. Næste gode mulighed havde Johan Lundgreen, men Emil Kruse var klar.

Spillet bølgede frem og tilbage, uden nævneværdige afslutninger. Midt i perioden, var de to hold noteret for tre forsøg.

Mighty Bulls havde endnu en god mulighed, da Oliver Kjær erobrede pucken bag hjemmeholdets mål, og lagde pucken skråt tilbage til Johan Lundgren, som afsluttede lige på Emil kruse.

Nicklas Carlsen fik to minutter for Roughing, efter en episode foran John Muses mål.

Efter et halvt minuts powerplay, kom hjemmeholdet foran, på Miska Humalojas scoring.

Rødovre fik en overtalsmulighed mulighed med fire minutter til pausen, da Hernings Rasmus Nielsen fik to minutter for Holding.

Det lykkedes ikke for Mighty Bulls, at åbne op for Hernings effektive boksplay, så fortsat ingen Rødovre scoringer, efter to lige perioder.

RMB uden scoringer.

Tredje periode åbnede med en smal 1-0 føring til Herning Blue Fox, efter to jævne perioder, uden de store hockeyoplevelser.

Der var kun spillet to minutter af perioden, da Marco Illemann mister pucken i egen zone, og det kvitterer hjemmeholdets Thomas Vilstrup Andersen for, og sender pucken ind bag John Muse til stillingen 2-0. En skidt start på tredje periode for Mighty Bulls.

Efter scoringen, spiller Herning sig frem til flere muligheder, uden at det blev scoring. Mighty Bulls forsøger at få skabt aktivitet i Hernings zone, men får ikke investeret nok. Bedste Mighty Bulls forsøg havde Jesper Bøll, men pucken blev reddet på stregen.

Så faldt der en dobbelt udvisning, hvor Brendan Harms og hjemmeholdets Petter Hansson måtte til afkøling, efter lidt slagudveksling bag Hernings mål, og spil fire mod fire.

John Muse forlader isen, da der resterer to minutter. Herning fik udbytte af Rødovres satsning, da Morten Poulsen, lagde pucken ind i det tomme Rødovremål.

En jævn ishockeykamp, hvor Mighty Bulls havde svært ved at tilspille sig de helt store chancer, og måtte forlade isen uden scoringer.

Mighty Bulls næste kamp.

Torsdag den 9. december kl. 19:00 mod Odense Bulldogs i Rødovre Centrum Arena.