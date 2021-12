Tips og tricks til dig der sælger bolig uden ejendomsmægler

SPONSORERET INDHOLD Det kan føles som en enormt overvældende proces, at skulle sælge sin bolig. Især hvis du har boet i boligen igennem mange år. Så er der oftest en masse følelser forbundet med salget, da der er mange minder forbundet med boligen.

Men det er ikke den eneste ting, der gør processen overvældende. Rent praktisk og juridisk er der nemlig også en masse ting, der skal holdes styr på. Dette kan en ejendomsmægler selvfølgelig hjælpe dig med, men sådan en er temmelig dyr. Det er derfor ikke ualmindeligt, at boligsælgere gerne vil spare denne udgift væk. Og dette valg kan da også øge din fortjeneste ved salget betydeligt. Men ulempen er så, at du står med en masse praktisk selv, som du skal have styr på. Men heldigvis er der nogle ting, som du kan gøre, der gør processen en hel del lettere.

Gør din bolig fremvisningsklar

En stor del af et boligsalg er jo uundgåeligt at skulle finde en køber. En køber kan du tiltrække på mange måder, men det er ikke nogen hemmelighed, at jo bedre din bolig fremstår, jo flere henvendelser fra købere får du. Brug derfor god tid på at få din bolig til at fremstå så præsentabelt som overhovedet muligt. Få ryddet op, gjort rent, og renoveret det nødvendige inden du tager billeder til boligannoncen.

Derefter er det vigtigt, at du får taget nogle ordentlige billeder af de forskellige rum. Billeder kan snyde gevaldigt, og det kan være på både godt og ondt. Gode, professionelle billeder kan få din bolig til at fremstå flottere, end det rent faktisk er, mens dårlige billeder kan få selv det flotteste rum til at se koldt og kynisk ud. Tænk derfor over dine vinkler, hvor meget lys der er i rummet, når du tager billedet samt at få indkapslet hele rummet. Hvis du ikke har den store erfaring med fotografering, kan du med fordel få hjælp af en professionel til problemet.

Få styr på det praktisk og juridiske papirarbejde

Det er altafgørende, at du har 100% styr på alle papirerne i forbindelse med et salg. Ellers kan det desværre få store konsekvenser for dig. Det er dog de færreste danskere, der har det tilstrækkelige kendskab til boligsalg, så derfor kan du have gavn af at alliere dig med en boligadvokat. En boligadvokat kan nemlig guide dig i forhold til det juridiske og praktiske i forbindelse med et selvsalg.

Gør dig nogle tanker om, hvordan du vil sælge din bolig

Sidst men ikke mindst skal du gøre dig nogle tanker omkring, hvordan du vil finde potentielle købere til din bolig. Det er selvfølgelig vigtigt at få taget nogle flotte billeder, og at forstå de relevante dokumenter, men det er ikke til nogen nytte, hvis du ikke finder en køber. Det er heldigvis nemt at annoncere et boligsalg på diverse platforme. Du kan også benytte dig af de sociale medier eller hjemmesider som eksempelvis Den Blå Avis til at reklamere for din bolig.

Du kan eventuelt lave et opslag på Facebook, som du så beder dine venner om at dele. På den måde får du din annonce ud til mange mennesker på forholdsvis kort tid. Du kan også melde dig ind i nogle forskellige boligsalgsgrupper på Facebook, som er lavet til formålet. I forhold til annoncering på Den Blå Avis, kan du eksempelvis starte med at oprette en basisannonce. Hvis dette ikke er nok, kan du købe nogle ekstra pakker, som gør din bolig mere tydelig på siden. Disse er blot to eksempler på, hvordan du kan benytte dig af internettet til at markedsføre dit boligsalg.