Ting du skal have styr på ved udflytning

SPONSORERET INDHOLD Det kan være, at dig og kæresten er gået fra hinanden. Det kan være, at du gerne vil prøve noget nyt. Det kan være, at du skal til at renovere hus og derfor skal bo i noget mindre i mellemtiden. Uanset hvad grunden måtte være, kan det være, at du står overfor en flytning.

Når man skal flytte ud og i noget nyt, er der mange ting man skal have styr på. Og det kan være rigtig svært at skabe sig et overblik. Det vil vi gerne hjælpe dig med. Vi har lavet en lille liste med ting, som du skal have styr på, når du skal flytte. Den er nok primært til, hvis du skal flytte fra en lejlighed.

Møbler

Det første du skal have styr på er dine møbler. Alt efter hvordan situationen er, kan det være, at de ikke kan komme direkte med til det nye sted. Måske du har for mange til det sted, du skal bo i mellemtiden. Det kan også være, at du gerne vil flytte i noget mindre. Om ikke andet, så skal du have styr på dine møbler, og hvis du ikke selv har plads, er der hjælp at hente. Du kan nemlig få hjælp til sikker opbevaring, som for eksempel ved firmaer som Pelican Self Storage. Det er rart at vide, at ens møbler er et sikkert sted. Og så skal man heller ikke tænke på, at man skal pådutte andre besværet med at have dem stående.

Udflytningstjek

Den er kun til folk, som flytter ud af lejlighed. Men du skal have styr på det hele med udflytningstjekket. Det er vigtigt, at du har styr på det hele. Du skal have styr på standen af lejligheden. Du tog forhåbentlig billeder af alle fejl og mangler, der var, da du flyttede ind. Ellers kommer udlejer til at trække dem fra dit depositum igen. Du skal også have styr på rengøring og maling. Hvis i ikke har malet ordentligt, vil udlejer også påpege dette, og så bliver det dig, som kommer til at betale for en maler. Få derfor gjort et ordentligt stykke arbejde, når du er i gang.

Afmeldinger

Den sidste ting, vi vil huske dig på er afmeldinger. Der vil være nogle ting, som kommer fast til din lejlighed. Det kan for eksempel være internet. Få afbestilt det, så du ikke kommer til at betale for det, efter du er flyttet. Det er trælse penge at skulle bruge.

Vi håber, at du kan bruge disse tre små punkter. Vi ved godt, at en flytning kan være hård og lang.