Tidligere KB-medlem Margit Grenaae er død

Margit Grenaae sad i Kommunalbestyrelsen fra 78-1986. Margit var sidenhen mangeårigt medlem af menighedsrådet i Rødovre Kirke. Foto: Arkiv

mindeord Mindeord for tidligere Kommunalbestyrelsesmedlem, Margit Grenaae.

Af Britt Jensen, borgmester.

Det er med stor sorg, at jeg har modtaget beskeden om, at tidligere kommunalbestyrelsesmedlem, Margit Grenaae er død. Margit var medlem af kommunalbestyrelsen for Socialdemokratiet i perioden 1978-86.

Margit Grenaae er ikke mere – men hun har gennem et langt liv sat sig spor af et menneske, som i årtier kæmpede for de svages ret og muligheder. Hun voksede op i 30’erne og oplevede sine teenageår under den tyske besættelse. Margit var en ildsjæl, der tog del både i “rugbrødsarbejdet” og i debatten, når politikken skulle diskuteres. Man var aldrig i tvivl om Margits sindelag eller holdninger. Margit kæmpede for udviklingen af velfærdssamfundet – hvad enten det gjaldt uddannelse, det sociale eller det kulturelle felt.

Hun var på mange måder en ener, som gerne talte den lokale partitop imod. Og i hendes indsats som medlem af kommunalbestyrelsen gennem en årrække løftede hun på fornem vis. Margit tog altid del i debatten, og man var aldrig i tvivl om, at hun var til stede, når debatten rullede. Altid engageret og målrettet.

Efter kommunalbestyrelsen fortsatte hun sit engagement, og i mange år var hun medlem af menighedsrådet i Rødovre Kirke.

Margit Grenaae troede på velfærdssamfundet – og hun kæmpede for det i mere end seks årtier. Margit var en person med meninger kombineret med en unik hjertevarme, som gjorde, at man lyttede, når hun talte. Nu taler hun ikke længere – men hendes indsats varer ved.

Mine tanker går til Margits efterladte.

Ære være Margits minde.