Testcenter flytter tilbage i Rødovrehallen

Kviktestcenteret flytter retur til Rødovrehallen for at gøre det lettere at leve op til behovet for test lokalt. Foto: Arkiv

corona Coronasmitten fortsætter med at stige, og for at lette testbehovet flytter kviktestcenteret tilbage ind i hal 1 i Rødovrehallen.

Af Christian Valsted

Mens vi tæller ned til jul, fortsætter cornatallene med at gå op.

Med et indicenstal på over 900 ligger Rødovre Kommune meget højt i statistikken over smittede borgere per 100.000 borger. På landsplan er der kun to kommuner med højere incidenstal.

Tallet skal ned, og derfor tager kommunen nu endnu engang hal 1 i Rødovrehallen i brug som kviktestcenter.

”Det er ikke bare tal på papir, det er en afspejling af en alvor, som vi alle sammen har et ansvar for at sætte ind overfor,” fortæller borgmester Britt Jensen (S).

Rødovre Kommune ser på mange forskellige muligheder for at bidrage til at bremse smitten, og helt konkret bliver kviktestcenteret, der i dag er placeret i sorte barakker bag Rødovrehallen, flyttet tilbage i den store sportshal.

”Vi samarbejder med myndighederne om test- og vaccinemuligheder, og vi er meget opmærksomme på, hvad vi kan gøre ved det store pres, der er på test- og vaccinationsstederne. Derfor flytter tilbuddet om kviktest også tilbage i hal 1 i Rødovrehallen fra nu på onsdag den 8. december. Flytningen til den store hal gør det lettere at leve op til behovet for test, og samtidig bliver adgangsforholdene mere fleksible,” fortæller borgmester Britt Jensen (S).

Inddragelsen af hal 1 i Rødovrehallen vil få konsekvenser for en lang række brugere af hallen, men det er en nødvendighed på nuværende tidspunkt understreger borgmesteren.

”Jeg er klar over, at det har betydning for brugerne af hallen, og vi forsøger så vidt muligt at hjælpe alle med andre løsninger. Desværre kan det ikke være anderledes. Med den udvikling, vi ser i smitten lige nu, er vi nødt til at sætte ind med de muligheder, vi har. Derfor har vi også en vifte af foranstaltninger i daginstitutioner, skoler, plejehjem og mange andre steder.

Klar opfordring

Corona er kategoriseret som en samfundskritisk sygdom af sundhedsmyndighederne, og ifølge Britt Jensen vil udviklingen fortsætte, hvis der ikke handles.

”Vi ved godt, hvad der skal til for at bremse smitten, men uden handling fortsætter udviklingen den forkerte vej. Derfor er den klare opfordring, at vi hver især tager vores ansvar på os, og at vi taler med vores nærmeste om det,” siger borgmesteren, der gerne vil have budskabet ud i alle hjørner.

”Det er en rigtig god idé at blive vaccineret, hvis ikke man allerede er det. Vi skal alle have blik for myndighedernes øvrige anbefalinger om at blive hjemme og blive testet, hvis man får symptomer, holde afstand og sørge for god håndhygiejne, enten ved at vaske hænder ofte eller ved at bruge håndsprit og generelt sørge for, at vi holder god afstand mellem hinanden,” lyder det fra borgmesteren.