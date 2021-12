Tændte fakler og stod sammen mod volden

Faklerne glimtede, lyste og skabte varme, da borgerne gik på gaden for at tage deres torv tilbage. Foto: Jon Henriksen/ Danishstreetdocs

Af Michael Hansen

Ovenpå fredagens tragiske hændelse, hvor en 17-årig bulgarsk dreng blev dræbt og en 15-årig skoleelev samt en lokal frisør blev såret ved et skyderi på Yomok frisørsalon, havde Freja Müller Andersen inviteret til fakkeloptog på Islev Torv. Hændelsen har naturligvis rystet lokalsamfundet, og godt 100 mennesker, herunder en del børnefamilier trodsede vinterkulden for at markere, at Islev Torv skal være et sikkert at færdes for alle byens borgere, og at den triste begivenhed ikke skal vinde over sammenholdet og brugen af torvet i fremtiden.