Svensk dreng død efter skudepisode

Skyderi. Identiteten på den person, som i går blev skuddræbt i Islev, er kommet frem. Der er tale om en 17-årig svensk dreng. Frisøren og indehaveren af frisørsalonen, hvor skuddrabet foregik, meldes lørdag morgen udenfor livsfare.

Det fik fatale konsekvenser for en 17-årig svensk dreng, at han tog til frisøren i Islev for at blive klippet i går. Klokken cirka 11.30 trængte to maskerede mænd ind i frisørsalonen og begyndte at skyde, inden de stak af. Den 17- årig blev ramt kuglerne i halsen, men også to andre blev ramt.

Ejeren blev skudt i maven, mens en 15-årig skoleelev fra Islev Skole blev skudt i hånden. Skoleeleven blev udskrevet efter behandling på hospitalet i går. Ejeren af frisørsalonen blev i går meldt i kritisk tilstand, men han er lørdag morgen udenfor livsfare, oplyser Københavns Vestegns Politi.

Politiet ønsker ikke at oplyse om den svenske dreng har tilknyttet til eller er i familie med den 21-årig svensker som torsdag blev anholdt og sigtet for et drab på Nørrebro onsdag aften, og om den 17-årige var på besøg eller fastboende i Danmark. Indehaveren af frisørsalonen bor til daglig i Sverige, men om det har en betydning for episoden, er ikke kommet frem endnu.

Noget, som er kommet frem, er, at politiet arbejder ud fra, at skuddrabene på Nørrebro og i Islev har noget med hinanden at gøre og har relation til en konflikt i rocker- og bandemiljøet.

På den baggrund er det Københavns Vestegns Politis vurdering, at de involverede grupperinger i Københavns Vestegns Politikreds vil kunne træffes i dele af Rødovre Kommune og i dele af Herlev Kommune, derfor har de indført visitationszone frem til den 17.december.

Episoden har rystet lokalsamfundet i Islev, som lørdag aften klokken 18 har inviteret til fakkeloptog på Islev Torv