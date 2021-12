Straksdom til ung narkohandler

23-årig mand er blevet idømt to års fængsel for at have opbevaret et større kontantbeløb, der stammer fra salg af narko i Rødovre. Samtidig blev han også dømt for besiddelse af knap 100 gram kokain. Foto: Modelfoto

politi Københavns Vestegns Politi gjorde hurtig proces, da de onsdag anholdt en 23-årig mand på sin bopæl i Rødovre. Dagen efter blev han idømt to års fængsel, og blev sendt direkte til afsoning.

Af Christian Valsted