Skoleelever skal blive på Islev Skole

En del skoleelever og beboere kan ikke komme hjem på weekenden, da politiet er i gang med at sikre spor efter en skudepisode tidligere på dagen Foto: Brian Poulsen

Skyderi I øjeblikket er eleverne på Islev Skole blevet bedt om at blive på skolen efter en skudepisode, hvor tre personer er blevet ramt herunder en 15-årig dreng fra 9. klasse, som ventede på at blive klippet, da to maskerede kom løbende ind og åbnede ild i frisørsalonen. Drengen blev skudt i hånden, men er heldigvis udenfor livsfare og færdigbehandlet, oplyser politiet på Twitter.

Af Michael Hansen

Politiet undersøger netop nu en skudepisode i Islev, og i den forbindelse har politiet spærret et stort område af for at sikre spor, som gerne skulle føre til pågribelsen af gerningsmændene. Spærringen er blandt andet på Islev Torv, Islev Skole og et større villakvarter., hvor folk ikke kan komme hjem, så længe politiet er i gang med deres arbejde på stedet.

Rødovre Kommune har iværksat hjælpeforanstaltninger til elever og forældre. Beskeden er ligeledes sendt ud på portalen Aula.

“Det er korrekt, at eleverne på Islev Skole skal blive på skolen indtil videre. Skolen samarbejder tæt med politiet og følger deres anvisninger. Vi er netop nu i gang med at advisere forældrene om, hvad der er foregået derude, og at børnene ikke må forlade skolen endnu,” siger Teamleder for Politik og Kommunikation i Rødovre Kommune, Peter Starup.

Vi følger sagen…