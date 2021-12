Sigter efter oprykning med Bro

Thomas Karlsson (th) er ny cheftræner i BK Rødovre. På sidelinjen får han kyndig hjælp af Daniel Fritz, der er ny assistenttræner. Foto: Presse

fodbold Boldklubben Rødovre har stadig store ambitioner om Københavnsserien og har ændret i deres set-up for at nå målsætningen. Sangeren Bro alias Kevin Andreasen er ny i truppen.

Af Michael Hansen

Boldklubben Rødovre havde ikke det bedste efterår i serie 1, hvor pointtab efter jævnbyrdige kampe sendte dem ned i midten af tabellen. Fakta er, at Rødovre tabte syv kampe og de seks blev tabt med et mål.

”Vi har spillet mange jævnbyrdige opgør, der desværre ikke gik vores vej. Vi er overbevist om, vi nok skal få marginalerne med os, for det er småting der gør, vi ikke lige vinder kampene,” siger Jesper Funch, der var cheftræner i efteråret, men sådan bliver det ikke fremover.

”Vi har startet et nyt set-up i bestræbelserne på oprykning. Jeg bliver sportschef for vores 1. herresenior, 1. damesenior og 1. ungsenior, som spiller serie 4, men der bliver et samarbejde mellem de to hold, så vi på den måde holder gang i fødekæden. Vi har jo ikke en naturlig fødekæde, for vi har ikke et U17 og U19 hold,” siger Jesper Funch.

Nyt trænerteam

Det nye trænerteam for BK Rødovres serie 1 herrehold bliver Thomas Karlsson og Daniel Fritz. Karlsson har været assistenttræner under Jesper Funch, mens Daniel Fritz er ny i klubben og skal være Karlssons assistenttræner.

”Jeg synes, vores set-up omkring 1. senior er virkelig stærkt. Vi starter op den 20. januar og så går vi benhårdt efter oprykning, som vi godt nok ikke forventer i år, men vi går alligevel efter det. I 2023 skal vi spille i KS, for vi har holdet og faciliteterne til det,” mener Jesper Funch.

Bro på højrekanten

Den hurtige højrekant og tidligere U-landsholdsspiller Kevin Andreasen, bedre kendt som sangeren Bro, som senest har spillet for B77, har valgt at skifte til BK Rødovre.

”Ja, vi har fået tilgang af Kevin Andreasen. Vi har haft en god snak og han passer sin træning. Det ser ud til, at han vil spille fodbold igen på semi-seriøst plan og han er altså en rigtig dygtig fodboldspiller, så han vil være en tiltrængt forstærkning,” siger Jesper Funch, der overlader tøjlerne til Thomas Karlsson.

Ambitioner for damerne

Der er atter kommet gang i damefodbolden på Elstedvej og her er der også ambitioner for 1. damesenior.

”Helt sikkert. Damerne skal rykke op i Danmarksserien,” pointerer Jesper Funch, som er sportschef for en forholdsvist nyt damehold, da dameafdelingen blev lukket for en halv snes år siden.

”Vi valgte, at der skal være damefodbold igen, da der kom 20 piger og en træner fra Avarta, som vi tog imod. I første omgang var det mest af alt på grund af det sociale fundament, som damefodbold giver i en klub. Men da de også er gode til fodbold er holdet med i vores nye set-up,” siger Jesper Funch.

I dag er dametræneren Mark Bøttker, der i øvrigt også er seniorformand i Boldklubben Rødovre.