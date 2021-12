Sådan oplever Silje Brøns VM

Silje Brøns Petersen har sin håndboldopdragelse i Rødovre. I dag repræsenterer hun tyske TuS Metzingen på klubplan, og altså det tyske landshold, da hun har dobbelt statsborgerskab. Foto: Privat.

VM i Håndbold Rødovre er repræsenteret ved VM i kvindehåndbold, hvor Silje Brøns Petersen spiller kampe for Tyskland. VM-debutanten kommer ud af en håndboldglad familie, hvor en slutrunde længe har været målet, men hvordan er oplevelsen så, og hvad laver hun på de kampfrie dage. Det og meget mere kan du som læser blive klogere på her.

Af Michael Hansen

Silje Brøns Petersen udlever lige nu sin slutrundedrøm for Tyskland, der i denne tid deltager ved VM i kvindehåndbold i Spanien. På sidelinjen har Rødovre Lokal Nyt fulgt nøje med i Siljes præstationer, og har siden slutrundens start forsøgt at få interview i stand med hovedpersonen. Det lykkedes at fange Silje Brøns på hvile- og flyttedagen fra Valencia til det mere østlige Barcelona, som ligger 350 kilometer eller 4,5 time buskørsel væk. Her skal tyskerne bo, mens kampene i mellemrunden bliver afviklet i Granollers godt 30 kilometer nordøst for Barcelona.

Den allerførste gang

Det er Silje Brøns Petersens allerførste slutrunde, og allerede inden slutrunden gik i gang, var den 27-årige bagspiller fy og flamme over at skulle bruge det meste af november og december måned på at spille slutrundehåndbold i Spanien, men har oplevelsen indtil videre indfriet de tårnhøje forventninger, som Silje gik ind til slutrunden med. Det er der noget, som i den grad tyder på.

”Jeg har fulgt med på TV-skærmen i så mange år, og hver gang har jeg haft lyst til at prøve at være, og nu er jeg her. Det har været en sindssyg spændende og vild oplevelse indtil videre. Jeg er enormt taknemlig og privilegeret over at få lov til at opleve det. Jeg suger alle indtrykkene til mig og prøver at nyde det så meget som overhovedet muligt. Det er jo VM, det er kæmpestort. Man spiller mod alle de gode nationer og møde mange spillere, der er vanvittig dygtig. Det har klart levet op til de forventninger, som jeg havde inden, jeg tog af sted,” fortæller Silje Brøns Petersen med en glæde i stemmen, som fornemmes helt til Danmark.

Der var, af flere årsager, tvivl til det sidste, om Silje skulle med til VM. For det krævede først, at hun blev tysk statsborger og derefter udtaget. Men det hele endte med, at begge knaster blev løst, så Silje kunne booke sin plads i flyveren med kurs mod Spanien. Trods det faktum, at Siljes noget hovedkulds og hurtigt blev en del af Die Mannschaft, har hun alligevel fået tilspillet sig en god mængde spilletid samt en rolle på holdet som spilstyrer.

”Det er klart, at det tager noget tid at få spillet sig ind på et hold, når man kun har været med i så kort en periode, som jeg har, men det har været dejligt med en masse spilletid. Jeg synes, at kendskabet og relationerne til mine holdkammerater bliver bedre og bedre efter hver eneste træning,” siger hun

Sagen om hendes ekstra statsborgerskab har skabt en del medieopmærksomhed i Danmark. Det håber hovedpersonen snart er et overstået kapitel.

”Jeg har det egentlig okay og vidste også selv, at sagen ville blusse lidt op under VM. Men jeg har da været lidt træt af at skulle svare på de samme spørgsmål om hvorfor, for beslutningen er taget. Jeg vil egentlig langt hellere fokusere på håndbolden. Det er jo derfor, jeg er udtaget, men omvendt ved jeg også, at medierne synes, at det er en interessant historie,” forklarer hu

Hun har dog allerede set, at spørgsmålene har flyttet sig fra personlige Silje og til håndbold Silje.

”Det er allerede blevet meget bedre siden den første kamp, så det er meget rart,” forklarer hun.

Flot fra land

Tyskland vandt deres indledende pulje efter tre sejre mod Tjekkiet, Slovakiet og Ungarn og har maksimumpoint med over i mellemrunden, hvor de krydser med blandt andet Danmark. Generelt har Silje og tyskerne leveret en stærk start på turneringen med solidt og godt forsvarsspil, stærk kontraspil. krydret med sikre angrebskombinationer. De præstationer har betydet, at nogle er begyndt at tale om tyske medaljechancer i det store spænd af hold, der ligger lige efter de to forhåndsfavoritter fra Frankrig og Norge. Direkte adspurgt om de tyske medalje-muligheder svarer hun.

”Vi er meget glade for at have fire point med over i mellemrunden, men vores ambition er, at vi tager en kamp ad gangen, og så må vi se, hvor det bærer. Vi er en god gruppe piger afsted, og vi kommer megagodt ud af det med hinanden, og vi har været meget tilfredse med det spillemæssige udtryk, vi har leveret indtil videre,” begrunder hun.

I mellemrunden bliver tyskerne foruden Danmark parret med Sydkorea og Congo, som spiller en lidt anderledes form for håndbold, men det ser Silje meget frem til.

”Jeg synes, det bliver sjovt, udfordrende og fedt at prøve at spille mod nogle andre ikke europæiske nationer, som spiller håndbold på en anden måde, end jeg er vant til. De spiller meget på nogle andre kompetencer og er ofte meget fintestærke og hurtigt spillende, men med mindre fysik end de europæiske hold. Det er også en del af charmen ved at være med til et VM, at man får lov til at møde sådanne hold,” uddyber Silje Brøns Petersen.

Livet udenfor de 40 x 20

Nu skal det hele ikke handle om håndbold og om det, der foregår på de 40 x 20 meter, for selvom man spiller kampe hver anden dag, er det hele ikke kun håndbold. På de kampfrie dage får spillerne lidt mere tid til at dyrke de sociale venskaber og hygge sig på værelserne.

”På en kampfri dag laver vi primært styrketræning om morgenen for at få kroppen i gang. Herefter kan man restituere lidt, få behandlinger, spille kort, gå en tur og se familien, hvis de med er hernede. Ellers kan man se lidt serier og snakke med de andre på holdet. Der er ikke planlagt det store, udover at man skal træne 45 minutter i hallen. Det foregår oftest om aftenen. Den træning er meget intenst og seriøs, fordi man har så kort tid til at justere på tingene,” lyder det fra Silje Brøns Petersen.

Man kan ikke sige slutrunde i november og december uden at nævne Covid-19, og slutrunden i Spanien er ingen undtagelse, hvor der har været mange positive tilfælde. Heldigvis har Silje og den tyske trup hidtil været forskånet for positive corona-tilfælde

”Corona er noget, vi har med i baghovedet. Vi passer på hinanden og spritter af, men når vi går en tur i byen, er vi opmærksomme på ikke at have fået meget kontakt med andre, men vi er meget glade for, at vi kan få lov til at bevæge os frit rundt og ikke skal være lukket inde på hotellet,” afslutter hun.

Silje Brøns Petersen og Tyskland fortsatte de flotte takter, og endte som toer i mellemgruppen efter Danmark. Det betyder, at holdet tirsdag spiller kvartfinale mod værtsnationen Spanien.

