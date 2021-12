Rødovredrenge til U20 VM i Rungsted

Kasper Larsen er en del af det U20-landshold, som spiller VM i Rungsted fra på søndag. Foto: Brian Poulsen / arkiv

ishockey Der er flere rødovredrenge på det danske U20-landshold, der spiller VM i Rungsted fra på søndag.

Af Peter Fugl Jensen

Verdens næstbedste række, den såkaldte VM division 1A, hvor den samlede vinder rykker op i verdens bedste række og sidstepladsen rykker ud, afvikles fra på søndag den 12. december i Rungsted.

Værterne fra Danmark er naturligvis med og modstanderne er Kasakhstan, Norge, Ungarn, Letland og Hviderusland.

”Hviderusland er favorit til oprykning. De stiller med et hold, der har erfaring fra KHL, AHL og NLA,” siger landstræner Olaf Eller, der mener, at Danmark skal kæmpe for at undgå nedrykning.

”Nedrykkeren skal findes mellem Danmark, Ungarn og Kasakhstan,” er Olaf Eller overbevist om.

Den ældste årgang til U20 VM er årgang 2002. Det er Danmarks første generation af den årgang, hvor man fra første skøjtetag har spillet med armbind, som betyder, meget groft fortalt, at alle spillere får den samme spilletid.

Om det er årsagen, eller det er en tilfældighed, skal være uskrevet, men fakta er, at årgang ’01 til og med årgang ’03 er de svageste årgange i mange år i dansk ishockey. Derfor bliver VM i år og formentlig også til næste år en kamp for overlevelse. Fra årgang ’04 ser årgangene stærkere ud.

Som optakt til VM spillede Danmark træningskamp i Odense mod Odense Bulldogs i søndags. Den kamp var fynboerne med 4-2 (1-1, 1-1, 2-0). I aften, onsdag, klokken 20.15 spiller Danmark træningskamp mod Norge i Gentofte. Efter kampen skæres truppen ind og den endelige trup til VM-turneringen udtages.

Truppen og rødovredrengene

I truppen er der flere rødovredrengene, enten spiller de for RSIK eller de er mere eller mindre vokset op i Rødovre.

De to backs Anton Als og Edvard Lundmark er de eneste i truppen, der stadig spiller i RSIK. Backen Kasper Larsen er rødovredreng, der i dag spiller for Mississauga Stealheads, mens en anden rødovredreng er Marcus Almquist, der spiller for Victoria Royals.

Målmand Magnus Wulff Frederiksen spillede for RSIK og var 3. målmand for Mighty Bulls i sidste sæson, men skiftede i sommers til Herning, hvor han fik kontrakt med Blue Fox. Wulff er oprindelig fra Hvidovre.

Også backen Magnus Lykke Jonassen har spillet for RSIK, men er dog oprindeligt fra Herlev, hvor han også spiller i dag.

De to forwards Alex Haunstoft og Gustav Jensen har ligeledes spillet de fleste år i RSIK, men er oprindeligt fra henholdsvis Herlev og Amager. I dag spiller Haunstoft for Islanders Hockey Club, mens Jensen spiller i Herlev.

Danmarks VM program er:

Søndag den 12. december

Kl. 20:00 Danmark-Hviderusland

Mandag den 12. december

Kl. 20:00 Danmark-Letland

Onsdag den 15. december

Kl. 20:00 Danmark-Kazakhstan

Torsdag den 16. december

Kl. 20:00 Danmark-Norge

Lørdag den 18. december

Kl. 16:30 Danmark-Ungarn