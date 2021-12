Rødovre FC klar til landsdækkende Liga

Med to afgørende scoringer i tredje periode, sikrede Magnus Møller sejre over Copenhagen FC. Foto: Privat

Floorball Med sejren over Copenhagen FC i næstsidste spillerunde, er Rødovre FC klar til den landsdækkende liga efter julepausen. Fra Øst ligaen har de danske mestre Benløse FC og Hvidovre Attack sammen med Rødovre FC kvalificeret sig.

Af Flemming Haag

Rødovre FC kom rigtig godt fra start, i den vigtige kamp mod Copenhagen FC. Efter ni minutters spil, scorede RFCs landsholdsspiller Andreas Kleczewski, og syv minutter senere øgede Patrick Møller til 0-2, som var stillingen efter første periode. Copenhagen FC kom bedre med i spillet i anden periode, og havde flere gode muligheder i overtalsspil, midt i perioden.

Efter en overbevisende solotur, øger Jacob Ohlsson til 0-3 lige efter, at RFC igen var blevet fuldtallige, hvor der var spillet tolv minutter af anden periode.

Copenhagen fortsatte deres gode periode, og det resulterede i to scoringer inden for et minut, kort før periodepausen. Efter de to scoringer, fik hjemmeholdet fik en god for at få udlignet, da Rødovre blev ramt af en udvisning. RFC holdt Copenhagen fra scoring, efter en periode, hvor der blev skabt ny spænding i kampen. Rødovre fik med to scoringer af Magnus Møller, midt inde i tredje periode, skabt noget der lignede en afgørelse.

Copenhagen tager en Time Out, og erstatter keeperen med en markspiller, og spiller seks mod fem.

Det giver Copenhagen et klart overtag i spillet, og det resulterer i to scoringer, den sidste scoring i tiden 59:13, efter en spændende afslutning, der sluttede med en 4-5 sejr til Rødovre FC.