RMB klædt af i Herlev

Lasse L. Carlsen skabte nyt håb for Mighty Bulls, med sin scoring til 2-2 i starten af anden periode. Foto: Brian Poulsen

Ishockey Det blev på ingen måde spændende, da Mighty Bulls fik en lussing på 8-3 mod Herlev Eagles. Mighty Bulls vandt skudstatistikken 41-33, men manglende skarphed i afslutningerne og passivitet i defensiven, gjorde det nemt for Herlev Eagles.

Af Flemming Haag

Udvisninger: 10:05 Gustaf Berling, Rødovre (Slashing) 23:06 Jonathan Brinkman, Rødovre (Too many men on the ice) 23:11 Magnus Povlsen, Rødovre (Hooking) 50:50 Oliver Marklund, Herlev (Too many men on the ice) 53:06 Oliver Marklund, Herlev (Too many men on the ice)

Rødovre stillede op til kampen mod Herlev Eagles uden Nicklas Carlsen, Brendan Harms og Maksim Popovic.

John Muse starter i Rødovres mål.

RMB dominans uden scoringer.

Spændende var det i Spar Nord Arena i Herlev, hvor der var vigtige point på spil. Mighty Bulls lagde et massivt pres i Herlevs zone fra start, hvor Herlevs keeper Lukas Horak blev testet.

De første ti minutter af perioden, stod der Mighty Bulls på det hele, med en skudstatistik på 3-11, men Mighty Bulls manglede skarphed, og det lykkedes ikke, at sende pucken forbi Lukas Horak.

Stik mod spil og chancer, kom Herlev foran på Alexander Lindqvist-Hansens scoring. Umiddelbart efter måtte Gustaf Berling en tur i straffeboksen, og Herlev i overtal.

Herlev var effektive, og kom foran 2-0 på Mathias Asperups scoring, efter en imponerende dribletur fra blue line. Efter Asperups scoring, overtog Herlev initiativet.

Med seks minutter til pausen, blev John Muse skadet og forlod isen, og han blev erstattet af William Rørth.

Trods Herlev pres, lykkedes det Mighty Bulls af få reduceret to minutter inden pausen, da Brady Vail efter gode driblinger, lagde pucken skråt tilbage til Gustaf Berling, som tæt under mål, lagde pucken forbi Lukas Horak, og nyt håb for Mighty Bulls.

En tempofyldt og underholdende periode, hvor Herlev viste effektivitet med to scoringer, efter total Rødovre dominans i periodens første ti minutter.

Dyr dobbelt udvisning.

Rødovre var mest i puckbesiddelse fra starten af anden periode, og fik udlignet til 2-2 på Lasse L. Carlsens slagskud fra blue line, hvor der var spillet to minutter.

Så fik Mighty Bulls to minutter for Too many men on the ice. Fem sekunder senere fik Magnus Povlsen to minutter for Hooking, og Mighty Bulls i spil tre mod fem.

Herlev udnyttede overtalssituationen til, at komme foran 3-2 på Joseph Jonssons scoring. Da Rødovre igen var fuldtallige, vekslede spillet. Herlev viste igen effektivitet, da Kristian Kragh øgede til 4-2 efter en klumpspilssituation foran William Rørths mål, hvor der var spillet ni minutter af anden periode. Et minut senere blev det 5-2, da Joseph Jonsson sendte pucken i mål, to situationer hvor Rødovres defensiv ikke så specielt godt ud.

I modsætning til Mighty Bulls, så viste Herlev skarphed i sine afslutninger. Seks minutter inden pausen, blev det 6-2 da Luis Blak Olsen slog en ripost fra William Rørth i mål.

En spillemæssig lige anden periode, hvor Herlev i modsætning til Mighty Bulls viste effektivitet i deres afslutninger.

Mighty Bulls uskarpe i afslutningerne.

Tredje periode åbnede lige i spil og chancer uden, at de to keeper blev sat på de store prøver. Fem minutter inde i perioden, kom Herlev let til endnu en scoring, da kampens spiller Joseph Jonsson med sin tredje scoring, øgede til 7-2. Der skulle kun gå fire minutter mere, før Joseph Jonsson uhindret øgede til 8-2.

Midt i perioden, var Herlev en spiller for meget på isen, og Rødovre i overtal for første gang i kampen. Det lykkedes ikke for Mighty Bulls at spille sig frem til en eneste afslutning. Herlev var lige blevet fuldtallige, da de igen var for mange spillere på isen. Endnu et Rødovre powerplay uden afslutninger.

Da der resterede to minutter, fik Mighty Bulls reduceret til 8-3 da Johan Lundgreen lagde en tværpasning til Gustaf Berling, som first timede pucken i mål.

Med sejren er Herlev Eagles 13,5 point foran Rødovre, og Odense Bulldogs på næstsidste pladsen, har ti point mere end Mighty Bulls. Det begynder at se svært ud for ”Tyrene” at kvalificerer sig til slutspillet, selv om der efter Nytår, resterer 18 kampe.

Mighty Bulls næste kamp:

Onsdag den 5. januar kl. 19:00 mod Esbjerg Energy i Granly Hockey Arena.