RH-legende fylder 90 år

I dag bliver Bent Lynge Eriksen 90 år, men der er ingen reception på grund af corona. Foto: Privat

rund fødselsdag Selvom Bent Lynge Eriksen ikke er født og opvokset i Rødovre, så har han været leder i Rødovre Håndboldklub i næsten 40 år. I dag fylder RH-legenden 90 år.

Af Peter Fugl Jensen

I dag, søndag den 19. december 2021, fylder Bent Eriksen 90 år.

Han har været leder i Rødovre Håndboldklub siden 1973, hvor han for første gang deltog i en generalforsamling i Rødovre Håndboldklub. Det var meningen, at han skulle vælges til et nydannet ungdomsudvalg, men da han forlod generalforsamlingen, var det som formand for hele klubben…

Han havde ikke selv den store erfaring med håndbold, men var kommet ind i billedet, som far til to drenge, Michael og Kim, der var begyndt at spille i klubben.

Han sad i formandsstolen frem til 1987. I den periode var han med til at indføre en kluborganisation, der var baggrunden for, at klubben kunne rykke frem i toppen af dansk håndbold kronet med et DM for kvinder og et utal af danske mesterskaber for ungdom.

Bent Eriksen har i den grad beholdt sin tilknytning til RH og han har haft flere funktioner siden han satte sig i formandsstolen og helt frem til i dag, hvor han fungerer som klubadministrator, registrering af spillere med kasserer-funktion og en række andre opgaver.

På grund af corona-situationen vil der ikke blive afholdt en fødselsdagsreception.