Rekordmange ansøgere til julehjælp

Der er rekordmange, der har søgt om julehjælp i år, og det betyder ekstra travlhed hos organisationerne bag julehjælpen. Foto: Red

Julehjælp Flere hjælpeorganisationer oplever større efterspørgsel på julehjælp, hvor ansøgningerne i år er flere end nogensinde. Det billede gør sig også gældende i Rødovre.

Af Michael Hansen

Julen er som oftest hjerternes fest for de fleste, men det billede er desværre er tilfældet alle steder. Hos mange udsatte børnefamilier i Danmark er juletiden forbundet med det modsatte nemlig bekymringer, afsavn og følelsen af at stå udenfor. Der er nemlig ikke råd til juletræ, gaver eller julemad. Alene i Rødovre Kommune har hele 123 søgt om julehjælp hos Dansk Julehjælp. Sidste år var tallet 101. Den ærgerlige tendens går igen hos Mødrehjælpen, hvor 106 har søgt om julehjælp mod 46 i 2020. På landsplan er behovet for Julehjælp steget med 11 procent i forhold til 2020.

Helt konkret betyder det, at Dansk Julehjælp skal indsamle 221.400 kroner inden juleaften for at sikre at alle de 123 familier, der har søgt julehjælp, kan få det.

Fælles for de forældre, der søger om julehjælp, er, at de kæmper med økonomiske, sociale og helbredsmæssige udfordringer, men der kan læses mere ud af tallene, mener Klaus Nørlem, der er Generaldirektør i Dansk Julehjælp.

“Blandt de enlige forsørgere, der har behov for Julehjælp i 2021, har 41,1 procent oplevet, at deres leveomkostninger er øget under Corona-krisen, mens 5,1 procent af ansøgerne har mistet deres arbejde under Covid-19 pandemien og nu søger julehjælp for første gang i deres liv. Det er forklaringen på den triste ansøger rekord,” lyder det fra Klaus Nørlem. Mødrehjælpens direktør Ninna Thomsen supplerer.

”De forældre, der søger julehjælp hos os, er ofte på kontanthjælp, de har sjældent det store netværk, og de kæmper med psykiske og fysiske udfordringer. Samtidig fortæller forældrene os, at de i år er ekstra ramt på økonomien, fordi priserne på dagligvarer, el og gas er steget. Med de rekordmange ansøgninger har vi derfor mere end nogensinde brug for donationer fra danskerne, hvis børnefamilierne skal kunne holde jul,” siger Mødrehjælpens direktør Ninna Thomsen.

Fælles appel

Hjælpeorganisationerne skuer de kommende uger ud over deres hidtil største indsamlingsudfordring, hvis samtlige børnefamilier og ikke mindst deres børn, skal have mulighed for at opleve en god jul. Derfor sender Dansk Julehjælps Generaldirektør, Klaus Nørlem, en appel til lokale virksomheder og private bidragydere.

”Med det historisk høje ansøgerantal skal vi inden den 24. december indsamle 30 millioner kroner for at kunne hjælpe alle dem, der har behov for en håndsrækning – en håndsrækning, især børnene fortjener at få. Vi appellerer derfor ekstraordinært til erhvervslivet og til private om deres hjælp, og håber, at vi når i mål, for samtlige børn i Danmark fortjener at få en god juleaften,” siger Klaus Nørlem.

Man kan støtte Mødrehjælpens Julehjælpsindsamling med et valgfrit beløb på MobilePay 30402, Støt med et valgfrit beløb på www.mødrehjælpen.dk/jul eller købe et gavebevis i vores webshop på shop.moedrehjaelpen.dk/

Man kan støtte Dansk Julehjælp på følgende måde. Valgfrit beløb til MobilePay 13221 eller SMS ”julegave” til 1999 og støt med 150 kroner- Sidste mulighed er at overføre til Arbejdernes Landsbank på reg. nr. 5301, konto nr. 0000 333 666, mrk. bidrag ”Julegave”.