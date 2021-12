Politiet sender opfordring til forældre

I Danmark er det kun lovligt at anvende fyrværkeri fra den 27.december til og med den første 1 januar. Fyrværkeriet skal være lovligt og CE-mærket. Foto: Signelements

fyrværkeri Københavns Vestegns Politi har tidligere oplevet en del problemer med, at borgere, på tværs af kommunerne, har svært ved at overholde fyrværkeriloven. Derfor tager de i år midler som Aula i brug.

Af Michael Hansen

Kære forældre til børn og unge i Vestegnens Kommuner fyrværkeri er flot, men…. Sådan indleder Københavns Vestegns Politi i et skriv på beskedportalen Aula, hvor de informerer om brugen af fyrværkeri i den kommende periode.

”Det skal være trygt at bo i alle Vestegnens Kommuner, og derfor vil Københavns Vestegns Politi gør opmærksom på, at fyrværkeri kan skabe utryghed blandt mange borgere. I det forgangne år oplevede vi i flere dele af kommunerne, at børn, unge og voksne havde udfordringer med at overholde loven om fyrværkeri,” lyder det fra Københavns Vestegns Politi.

Hvert eneste år sker der fyrværkeriskader, og mange kæledyr bryder sig heller ikke om de mange knald, som fyrværkeriet giver. Oplever borgerne en utrygskabende adfærd fra en eller flere personer, skal man kontakte politi på 1-1-4 eller via formularen tip politiet, som findes på politi.dk. Kun i hastende tilfælde må man kontakte 1-1-2.

”Vi håber, at vi med denne venlige henstilling vil tage en snak med jeres børn om fyrværkeriloven og om, at de skal passe på sig selv, når de omgås fyrværkeri. Vi ønsker jer en god og tryg december måned, samt et godt nytår,” afslutter politiet.