Otte børns tegninger endte med at vinde

Kommunen har fået mange tegninger. Se vindertegningerne i bunden af artiklen. Foto: Red.

Flotte tegninger Rødovre Kommune iværksatte inden kommunalvalget flere initiativer for at forsøge at få flere ned at stemme. Et af initiativerne var en tegnekonkurrence, hvor de tilfældigt udtrukne vindere blev hyldet ved en lille ceremoni afholdt i byrådssalen.

Af Michael Hansen

I forbindelse med at få flere ud og stemme til kommunalvalget havde Rødovre Kommune lavet en tegnekonkurrence, hvor alle børn kunne indsende en tegning, som herefter ville blive udstillet på Rødovre Rådhus. Og tegnet det blev der, for kommunen blev nærmest væltede bagover af tegneglade børn. Over 100 tegninger modtog kommunen, hvoraf en vinder fra hver af de syv stemmersteder og en fra brevstemmerne skulle udtrækkes tilfældigt. Vinderne blev Otto, Omar, Christian, Mille, Luca, Anne, Alberte og Ida.

De dygtige og udtrukne vindere var tirsdag i sidste uge til fornemt besøg på Rødovre Rådhus, hvor Britt Jensen stod klar med to biografbilletter til Viften med tilhørende popcorn og sodavand, samt et borgmesterligt håndtryk til de otte heldige vindere, hvis tegning blev udtrukket som vindere. Den yngste vinder var to år gammel, mens den ældste var 15 år.

”Mange tak for alle tegningerne. Jeg må sige, at det er nogle flotte tegninger, der er blevet lavet både dem, der vandt, men også de alle andre” indledte Britt Jensen i sin tale, inden hun en for en kaldte vinderne op, hvorefter hun, forældrene og familierne til vinderne gik på opdagelse i tegneuniversets mange farver, sanseindtryk og nærstuderede tegningernes kreative udfoldelser.

Klima og kul

Nogle af de heldige tegnere, som endte med at vinde, var Mille Hansen og Anne Jacobsen.

”Jeg har tegnet en jordklode, fordi vi skal passe på klimaet. Blomster, fordi vi skal passe på vores natur tilsat en masse farver for mange farver, gør en glad. Det kom bare til mig, at det var det, jeg skulle tegne,” forklarer 15-årige Mille Hansen.

Den 12-årige Anne Jacobsen havde brugt et specielt materiale til sin tegning. Hendes interesse for at tegne startede under den første nedlukning, men hun har med egne ord altid været en kreativ pige.

”Jeg har brugt kul, og jeg synes, at min tegning ser 3D ud. Det er en skov med bjerge og rindende vand ned ad siderne.”

Hverken Mille eller Anne vidste, hvornår deres præmie skulle indløses, og hvilken film de havde i tankerne at skulle ind og se.