Op ad bakke for Mighty Bulls

Jonathan Lundgren leverede en god kamp mod Rungsted Seier Capital. Foto: Brian Poulsen

Ishockey Efter sejre i de seneste seks hjemmekampe, satte Rungsted Seier Capital med en 0-4 sejr, en stopper for den positive serie. Mighty Bulls måtte for syvende gang forlade isen uden en scoring, i årets metal Liga.

Af Flemming Haag

Udvisninger: 06:25 Alberto Pison, Rødovre (Tripping) 22:31 Brady Vail, Rødovre (Hooking) 36:13 Jesper Bøgh Horsted, Rødovre (Too many men on the ice) 52:17 Oliver Kjær, Rødovre (Usportslig optræden)

Rødovre stillede op til kampen mod Rungsted Seier Capital uden Nicklas Carlsen, Brendan Harms og Jonathan Brinkman.

Ryan Lowney og Mighty Bulls er enige om at ophæve samarbejdet, og den amerikanske back er rejst hjem af personlige grunde.

William Rørth starter i Rødovres mål.

Mighty Bulls mødte de forsvarende danske mestre fra Rungsted Seier Capital i Rødovre Centrum Arena, i en kamp uden tilskuere. Sidst de to hold mødtes i Rødovre Centrum Arena, vandt Mighty Bulls 4-3 i overtid. Mighty Bulls har inden opgøret mod Rungsted Seier Capital 23 point, heraf er de 22 point vundet på egen is. Rungsted Seier Capital har på sjette pladsen 35 point.

Mighty Bulls manglede skarphed.

Rungsted var i offensiven fra kampens start, og Mighty Bulls kunne ikke få etableret sit spil. Seks minutter inde i perioden trak Alberto Pison kampens første udvisning. Et solidt Mighty Bull boksplay, forhindrede kampens første scoring.

Efter Rungsteds overtalsspil, kom Rødovre bedre med, hvor Maksim Popovics havde to gode afslutninger, fulgt op af et godt slagskud fra Olivier Dame-Malka, men Ville Kolppanen i Rungsteds mål, var på plads.

Rødovre var mest på pucken, men Rungsted slog kontra tre minutter inden periodepausen, hvor Frederik Bjerrum fik scoret.

En første periode, hvor der stod Rungsted på første halvdel af perioden, hvorefter Mighty Bulls overtog initiativet, og producerede flere afslutninger, men manglede skarpheden.

Uheldig udvisning.

En jævnbyrdig indledning på anden periode i spil, uden de helt store chancer. Rungsted fik en ny overtalsmulighed, da Brady Vail fik to minutter for Hooking. Rungsted fik ikke etableret sit powerplay, og William Rørth blev ikke testet.

Spillet bølgede fortsat frem og tilbage uden, at der skete nævneværdige ting.

Fire minutter inden periodepausen fik Mighty Bulls endnu en tur i straffeboksen, da der var for mange spillere på isen.

Det lykkedes Rungsted, at få udbytte på deres tredje powerplay, da Henrik Hetta øgede til 0-2. Da Rødovre igen blev fuldtallige, blev der lagt et tungt pres i Rungsteds zone, hvor Johan Lundgreen havde en god mulighed.

En jævn anden periode hvor der ikke skete de store ting.

Effektive Rungsted.

Tredje periode begyndte jævnbyrdigt, ligesom anden periode, uden at der blev spillet frem til de store chancer.

Midt i perioden får Rødovre skabt en del trafik i Rungsteds zone. Jonathan Nielsen forsøger sig tæt under mål, får en stok i ansigtet, men ingen reaktion fra dommerparret – utroligt. Men der var ingen tolerance fra dommerparrets side overfor Mighty Bulls spillere, og det blev udstillet ved en udvisning til Oliver Kjær, der fik to minutter for usportslig optræden.

Rungsted var generelt mere effektive med deres afslutninger, og det viste Rasmus Thykjær Andersson, der øgede til 0-3, og kort efter fik Donat Szitas en breakaway, og han sendte pucken forbi William Rørth til stillingen 0-4, hvor der resterede fire minutter, af en jævn ishockeykamp, hvor der manglede noget tænding og intensitet i ”slaget om Sjælland”.

Mighty Bulls næste kamp:

Onsdag den 29. december kl. 18:00 mod Herlev Eagles, i Spar Nord Arens, Herlev.