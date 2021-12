Nyt håb for Mighty Bulls

Jonatan Nielsen sikrede Mighty Bulls to point mod Odense Bulldogs, med sin scoring til 3-2 i overtid. Foto: Brian Poulsen

Ishockey Mighty Bulls fik igen point på hjemmebane, med 3-2 sejren over Odense Bulldogs, efter forlænget spilletid. Mighty Bulls førte 2-0 i anden periode, men Odense fik udlignet til 2-2 i ordinær spilletid, på to powerplay scoringer.

Af Flemming Haag

Udvisninger: 02:42 Oliver True, Odense (Tripping) 12:22 Martin Larsen, Odense (Holding) 26:34 Frederik Kaels, Rødovre (Hooking) 32:42 Mathias Mølgaard, Odense (Tripping) 33:27 Oliver Dame-Malka, Rødovre (20 minutter for Game Misconduct Penalty) 33:27 Oliver Dame-Malka, Rødovre (5 minutter for Boarding) 33:27 Oliver dame-Malka, Rødovre (2 minutter for Boarding) 50:42 Magnus Carlsen, Rødovre (High Sticking) 54:51 Jonatan Nielsen, Rødovre (High Sticking)

Rødovre stillede op til kampen mod Odense Bulldogs uden William Rørth og Alberto Pison Stærmose.

John Muse starter i Rødovres mål.

Spændende opgør i Rødovre Centrum Arena, hvor der er vigtige point at spille om. Mighty Bulls er inden aftenens kamp, otte point efter Odense Bulldogs.

Oliver Dame-Malkas første sæson scoring.

Efter en behersket indledning på kampen, fik Mighty Bulls en powerplay mulighed, hvor der var spillet tre minutter.

Et godkendt overtalsspil, med afslutninger fra Johan Lundgren, Ryan Lowney og Brendan Harms, der manglede den nødvendige kvalitet i afslutningerne.

Fortsat en jævnbyrdig fordeling af spillet, uden de helt store chancer. Otte minutter inden periodepausen, fik Mighty Bulls endnu en overtals mulighed.

Det lykkedes Oliver Dame-Malka med et slagskud fra Blue line, at sende pucken forbi Samu Perhonen i Odenses mål. Olive Dame-Malkas første scoring i sæsonen.

Mod slutningen af perioden havde Mighty Bulls en stor mulighed, da Oliver Kjær efter gode driblinger, lagde pucken på tværs til Jonatan Nielsen, hvis afslutning blev afværget af Samu Perhonen.

En jævn første periode uden tempo og intensitet, hvor begge hold var uskarpe i afslutningerne.

Odense bedst i anden periode.

Mighty Bulls kom bedst ud til anden periode, hvor Oliver Kjær havde en god afslutning. Odense kom bedre med, og fik lagt et tryk i Rødovres zone, hvor John Muse blev testet.

Rødovre slog kontra, hvor Oliver Kjær førte pucken ind i Odenses zone, lagde en pasning til Gustaf Berling som sendte pucken videre til en helt fri Johan Lundgren, som havde let ved at sende pucken i mål, og 2-0 til Rødovre, fem minutter inde i anden periode.

Et minut senere, fik Frederik Kaels to minutter for Hooking. Mighty Bulls leverede et fint Boksplay, og holdt gæsterne fra at spille sig frem til scoring.

Odense fortsatte med at være mest i puckbesiddelse, men havde svært ved, at åbne hjemmeholdets defensiv.

Rødovre igen i overtal, da der resterede syv minutter af perioden. Mighty Bulls havde en stor mulighed, da Johan Lundgren spillede Jonathan Nielsen fri, men Samu Perhonen leverede én stor redning.

Mighty Bulls var kun i overtal i et minut, da Oliver Dame-Malka blev sendt i bad, efter en Boarding mod Odenses Gorm Topholt.

Da Odense igen blev fuldtallige, spillede Mighty Bulls i undertal i fire minutter. I samme sekund, som Oliver Dame-Malkas straffetid udløb, reducerede Odenses Jonatan Tanus til 2-1, kort før periodepausen, og gæsterne kunne gå i til pause, med en ekstra god tro.

En anden periode hvor det så vanskeligt ud for hjemmeholdet, da Odense var spilstyrende, men manglede de afgørende marginaler.

Sen scoring gav sejr i overtid.

Tredje periode åbnede med en stor mulighed til Gustaf Berling, som afsluttede lige på Samu Perhonen i Odenses mål. Rødovre var mest på pucken, hvor Nicklas Carlsen og Johan Lundgren fik afsluttet.

Kampen fortsatte jævnbyrdigt med noget rodet spil. Midt i perioden, fik Magnus Carlsen to minutter for High Sticking. Odense lagde et tungt pres, med flere kvalificerede afslutninger, hvor John Muse viste højt niveau i målet.

Rødovre var netop blevet fuldtallige, da Jonathan Nielsen fik to minutter for High Stick. Tyve sekunders powerplay, og 2-2 på slagskud fra Sebastian Ehlers, hvor der resterer fem minutter af tredje periode.

Ingen af holdene var i nærheden af en afgørende scoring i slutfasen, og kampen skulle ud i forlængelse, i spil tre mod tre.

Med et minut tilbage af forlængelsen, førte Jonatan Brinkmann pucken ind i Odenses zone, og fandt Jonatan Nielsen, der first timede pucken ind bag Samu Perhonen, og 3-2 til Mighty Bulls der med sejren kunne sætte to point ind på kontoen.

Mighty Bulls næste kamp.

Mandag den 13. december kl. 18:00 mod Aalborg Pirates i Sparekassen Danmark Arena i Aalborg.