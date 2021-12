Nye restriktioner lægger ikke bånd på idrætslivet

Idrætslivet kan i høj grad fortsætte uændret. Foto: Arkiv

corona Skoleelever sendes på tidlig juleferie, koncerter i Viften begrænses til 50 stående gæster og Rødovre Kommune måtte med blødende hjerte aflyse kåringen af Årets Ildsjæl. Regeringens nye corona-restriktioner har naturligvis store lokale konsekvenser, men idrætsområdet kan i høj grad fortsætte uændret.

Af Christian Valsted

Smitten breder sig med hastige skridt, og Rødovre har i skrivende stund landets tredjehøjeste indicenstal. Det fik tidligere på ugen Rødovre Kommune til at aflyse kåringen af Årets Ildsjæl, og med regeringens nye restriktioner, bliver kommunes folkeskoleelever sendt hjem fra den 15. december, for i stedet at modtage virtuel undervisning indtil juleferien begynder.

Rødovre Kommune oplyser, at de præcise detaljer er ved at blive klarlagt og de vil blive meldt ud til forældrene på Aula, så snart Rødovre Kommune kender dem.

De nye restriktioner rammer også kulturlivet, hvor der bliver en begrænsning på 50 stående gæster til for eksempel koncerter.

”I Viften håber vi, at langt det meste af programmet alligevel kan gennemføres, fordi vi forventer, at stående arrangementer kan ændres til siddende arrangementer,” fortæller borgmester Britt Jensen (S).

Idrætslivet fortsætter

De nye restriktioner betyder ikke, at det lokale idrætsliv lukkes ned, og det glæder borgmester Britt Jensen (S).

”Jeg synes, det er vigtigt at holde fast i, at livet og de gode oplevelser ikke går helt i stå, selv om vi igen må indstille os på begrænsninger. Vi skal holde os inden for de rammer, vi får, og vi skal bruge vores sunde fornuft, men vi skal også holde fast i de gode oplevelser, som kan lade sig gøre. Det gælder for eksempel idrætslivet, hvor der ikke er lagt bånd på aktiviteterne. Det betyder meget for mange, at vi har et sted at mødes og udfolde os, og det skal vi holde fast i, så vi hele tiden har fornuften med os,” siger hun.

Plejehjem rammes

Regeringens nye restriktioner rammer i nogen grad de aktiviteter, som Rødovre Kommune ellers gerne vil gennemføre på plejehjemmene.

”Men det er heldigvis muligt at holde fast i de pårørendearrangementer, som hvert år spreder glæde blandt de ældre. Arrangementerne bliver delt mere op, så der er færre deltagere, der samles et sted,” siger Britt Jensen.

Arrangementer på plejehjem, hvor børn og ældre mødes, bliver dog aflyst.

”Luciaoptog og lignende, hvor der kommer mange børn og unge ind på plejehjemmene, kan desværre ikke gennemføres i år,” lyder det fra borgmesteren, hvis største ønske til jul er, at restriktionerne sammen med en fælles indsats kan bremse COVID-19 så meget, at vi i Rødovre hurtigt kan vende tilbage til mere normale tilstande.

”Derfor vil jeg også gentage mig selv og opfordre alle til at lytte til myndighedernes anbefalinger. Det gælder både om vaccination og om, hvordan vi derudover kan bremse smitten, bl.a. at blive hjemme og blive testet, hvis man har symptomer. Og hvis ikke alle allerede har hørt det, så lad mig også sige her, at hurtigtest igen er flyttet ind i den store hal i Rødovrehallen. Det gør det både lettere at følge med efterspørgslen, og det bliver en lidt mere behagelig oplevelse at vente på at komme til,” lyder det fra borgmester Britt Jensen.