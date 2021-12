Ny butik satser på service udover det sædvanlige

Med fokus på god service og egen import af de våde varer, vil Jan Kjærsgaard (tv) og Rasmus Kjær give kunderne bedre vin- og spiritusoplevelser. Foto: Brian Poulsen

ny butik Drinksshoppen er rykket ind i Delikatessegaden i Rødovre Centrum. Her er der vin og spiritus på hylderne, som man ikke finder mange andre steder. Og servicen, ja den skulle også være unik.

Af Christian Valsted

Ravioli med laks og spinat” står der på en lille lap papir, som 32-årige Rasmus Kjær og 55-årige Jan Kjærgaard har fået stukket i hånden af en kunde.

De to spiritus- og vinconnaisseur er ansigterne man møder i butikken, hvis man er på udkig efter en håndplukket vin eller en gin med en etiket, som man nok ikke lige kender.

Og at kunderne kommer ind med weekendens menu, og ønsker at parre maden med vin, der passer, er slet ikke usædvanligt.

”I mange supermarkeder hiver man bare en vin ned af hylden, og får dermed ikke den rette vejledning. Mange køber vin i blinde, men det er bestemt ikke ligegyldigt, hvilke slags vin man serverer til oksekød eller i dette tilfælde en fed fisk,” fortæller Jan Kjærgaard, der i mere end 20 år har været både købmand hos Irma og vinmand i MENY-kæden.

”For mig smelter min hobby og mit arbejde sammen. Jeg har selv udvalgt stort set samtlige vine i butikken, og smager på mere end 1000 forskellige vine om året,” fortæller Jan Kjærgaard, der oplever, at danskerne har ændret vaner de sidste 10 år, når det kommer til vinkøb.

”Trenden er anderledes i dag end for 10 år siden. I dag vil kunderne gerne betale for bedre vin, og prisen per solgt flaske er steget væsentlig. I 90’erne solgte vi i bunkevis af Amarone, men der er også sket et skifte i forhold til hvilke lande, kunderne orientere sig imod. Før i tiden solgte vi næsten kun vin fra Italien, Frankrig og Spanien, men i dag er oversøiske vine blevet meget mere populære,” siger Jan Kjærgaard fra Drinksshoppen.

Smag på varen

Med stor succes startede Drinksshoppen for et år siden som en spiritusbutik udelukkende på internettet. Åbningen i Rødovre Centrum er Drinksshoppens første fysiske butik, og hvis man som kunde er på udkig efter en god whisky eller gin, så kan Rasmus Kjær hjælpe.

Sammen med sin Johnny og tre brødre står han bag koncept-butikken, og han ser frem til at møde kunderne i øjenhøjde og sikre, at de får et produkt med hjem.

”Vi har altid åbne flasker, så kunderne kan smage på varen. Det er en del af konceptet. Vi skal kunne leve af at sætte vin sammen med mad, og vejlede og rådgive om spiritus,” fortæller Rasmus Kjær, der selv har tillært sig viden om spiritus på en lidt atypisk måde, da han arbejde som gartner, hvor han blandt andet vedligeholdte golfbaner. Rasmus arbejdede blandt andet i Skotland, og her blev han, med egne ord, hevet rundt til mange forskellige whisky-destillerier for at smage de gyldne dråber.

”Jeg fandt i en relativ ung alder ud af, at spiritus var mere, end noget man bare kastede i nakken. Der er noget story-telling, historie og traditioner, som er sjove at dykke ned i.

Jeg fandt ud af, at vin og spiritus var en sjov verden at komme ind i,” siger Rasmus, inden han deler ud af et godt råd, når man skal lave en ’GT’er’.

”Det vigtigste er at fylde sit glas helt om med isterninger. Det er en fejl, hvis man vælger at fylde en eller to isterninger i, for så udvander du hurtigt din gin. Hvis du fylder det helt op, så holder det på kulden i glasset,” lyder det fra Rasmus Kjær. Hvis du er på udkig efter andre gode råd om rødvin, rosé, gin eller whisky, så stik hovedet ind forbi Jan og Rasmus i Delikatessegaden i centeret.