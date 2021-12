Ny bog giver redskaber til et liv med sunde vaner

Med mentale værktøjer, enkle træningsprogrammer og kostråd vil Henrik Duer og Eskild Ebbesen med bogen ’Sunde vaner med succes’ gøre drømmen om et sundt liv til virkelighed. Foto: Mikkel Adsbøl

Ny bog Rødovreborger og træningsekspert Henrik Duer er aktuel med en ny bog, der skal gøre drømmen om et sundt liv til virkelighed. På avisens facebookside kan du vinde et eksemplar.

Af Christian Valsted

Der findes ligeså mange bøger med gode råd til livsstilsændringer, som der findes dårlige undskyldninger for at springe træningsturen over og i stedet gå på rov i småkagedåsen.

Langt de fleste danskere kender med garanti basisopskriften på et sundt liv. Dyrk motion og spis sundt. Alligevel er drømmen om et sundere liv, et bjerg, der er umuligt at bestige for mange. Faldgrupperne er nemlig mange, men med en ny bog har Rødovreborger Henrik Duer og ro-legenden Eskild Ebbesen samlet en række værktøjer, der ifølge de to forfattere, vil give læserne ’Sunde vaner med succes’, som også er titlen på bogen.

I bogen kommer OL-guldvinder Eskild Ebbesen og vægttabsekspert Henrik Duer med deres opskrift på, hvordan du kan lykkes med at blive sundere. De to træningsfysiologer har tilsammen mere end 40 års erfaring med at hjælpe danskere, der ønsker en sundere livsstil, og i denne bog afslører de, hvad der helt essentielt skal til – en gang for alle.

Effektive ændringer

I bogen luger de med hård hånd ud i alle de sundhedsmyter, der kan forføre og forvirre. I stedet sætter de fokus på at opbygge læserens overskud, motivation og mindset til at sætte sig de rigtige, realistiske mål – og få dem til at fungere i en travl hverdag. Bogen rummer også masser af ny, brugbar viden om enkle træningsprogrammer og kostråd, som absolut ikke kræver, at man laver om på alting i sit liv.

”Det handler om at tage udgangspunkt i sin egen hverdag og derfra lave små simple, men effektfulde ændringer. Vores mål er at give læseren en nem skabelon og redskaber, som med garanti giver resultater. En strategi, der er baseret på, at man kan følge den hver dag resten af sit liv,” forklarer de to forfattere.

Vind bogen

Bogen udkommer fra Politikens Forlag den 27. december, og på avisens facebookside kan du få fingrene i et eksemplar. Vi trækker lod om i alt fem bøger, og alt du skal gøre er, at svare på følgende spørgsmål i kommentarfeltet under artiklen på Facebook: Eskild Ebbesen er mangedobbelt OL-og VM-guldvinder på det legendariske ro-team ’Guldfireren’. Han vandt blandt andet guld i 1996. Hvor blev OL afholdt i 1996?

Vi trækker fem heldige vindere fredag den 7. januar, der passende kan tage bogen i brug med det samme, hvis der er et nytårsforsæt, der skal holdes ved lige.