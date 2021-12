Når lygterne tændes bliver alle set

Det er vigtigt, at alle husker at tænde lygterne i den mørke tid. Det havde langt de fleste skolebørn husket, da politiet i sidste uge var forbi til kontrol ved Rødovre Skole. Foto: Red.

Lys på cyklen Langt de fleste havde husket lygterne på cyklen, da politimakkerparret Karsten og Khalid troppede op og holdt patrulje ved Rødovre Skole. Bødeblokken forblev i lommen, men mange fik påtaler for deres færdselsforseelser.

Af Michael Hansen

Nephew synger i sangen WorstBest Case Scenario, en cykellygte glemt i natten, og den linje er der en grad af sandhed i, for hvert eneste år, laver de forskellige politikredse målrettede kampagner om at huske lygterne og reflekserne i den mørke tid, når skolebørnene ofte kører af sted i morgenmørket. Onsdag i sidste uge parkerede lokalbetjentene Karsten Risvig og Khalid Jahlal fra Københavns Vestegns Politi den hvide patruljevogn i en af p-båsene lige skråt overfor Rødovre Skole. Klokken var 7.30 og en ny skoledag skulle til at starte. Fokus denne kolde decembermorgen, hvor vindens kraft bragte temperaturen et godt stykke ned under frysepunktet, var at observere om trafikken gled, som den skulle, og ikke mindst om alle havde lys på cyklen.

”Det er en ulvetime på et kvarter, hvor alle kommer samtidig, men det glæder mig, at mange har lys på. Man er svær at se, hvis man ikke har lys på, ” fortæller Karsten Risvig, lokalbetjent i Rødovre.

Tendensen denne morgen var, at størstedelen af skoleeleverne havde lys på cyklen. Nogle enkelte var undtagelsen, hvor de havde glemt at tænde de monterede lygter på cyklen, men denne morgenstund slap de med en løftet pegefinger. Det var værre med forældrene, hvor flere havde glemt at tænde deres egne lygter, men børnenes var tændte, men de slap ligeledes med en reprimande.

Dialog fremfor bøder

Det lokale politi får ugentligt rigtig mange henvendelser fra folk, der siger, at trafikken ved skolerne er et kaos uden lige, og at mange decideret bryder færdselsloven og holder for længe på pladser, hvor man kun man må lave en standsning af 3 minutters varighed. Udfordringen for politiet er dog, at når de patruljerer på skolerne, ser billedet anderledes positivt ud. Her kører folk pænt.

”Det skyldes nok, at folk måske allerede har spottet os, når vi står her. Som udgangspunkt udskriver vi ikke bøderne, men vi forsøger at nå folk via dialogens vej. Mange gange ved folk godt, at de har lavet noget, de ikke må, men de undskylder sig med, at de har travlt. Mit budskab er at stå op 10 minutter før, så får alle en god og tryg start på dagen,” fortæller Karsten Risvig.

Karsten og Khalid slap dog ikke for at komme på arbejde, for det var da ikke alle bilister og cyklister, som var helt stive i færdselsloven.

Et par af eksemplerne denne morgen var, at en bilist drejede over dobbelte spærrelinjerne fra modsatte kørebane for at få en plads på den anden side af vejen. Det undgik ikke Khalid Jahlals blik, som lynhurtigt fik gelejdet bilisten tilbage på den anden side af vejen.

”Han vidste egentlig godt, at det måtte han ikke, men han forsøgte at sige, at nu havde han lavet fejlen, om han så ikke måtte komme over på afsætningspladsen alligevel. Der måtte jeg, forklarer ham, at han måtte bakke tilbage på den rigtige side af vejen,” forklarede Khalid Jahlal efterfølgende.

Kort efter var den gal igen, hvor Khalid måtte tage en snak med en ung dreng, som både cyklede i fodgængerfeltet og ikke havde lys på cyklen. Han kom med et lidt overraskende svar, da Khalid henvendte sig til ham, om hvorfor han skød genvej over fortovet.

”Han var stresset og havde travlt, det var derfor, at han ikke havde nået at tænde lygterne og kørte i fodgængerfeltet. Den hører vi ofte,” afslutter Khalid Jahlal.

En mulig løsning

Nogle andre væsentlige observationer, som man gjorde sig denne morgen, er Rødovrevejs udformning omkring Rødovre Skole. Der er to snævre kørebaner, mens der på skolesiden er cykelsti, græsrabat, fodgængerfelt og cykelsti igen.

For at lette de mange og potentielt farlige situationer, hvor svingende og ligeud kørende bilister bliver fanget midt i krydset og ofte kører over med hårde opbremsninger til følge, ønsker politiet, at man får etableret en venstresvingsbane mod Rødovre Kirke. På den måde sikrer man bedre forhold for alle, navnlig skolepatruljen, som ofte må hoppe tilbage, fordi bilisterne fortsætter med at køre, fordi de ikke når over, inden der bliver rødt. Det håber politiet, at politikkerne vil kigge på, ligesom de gjorde omkring Nyager Skole, hvor situationen er blevet meget bedre end tidligere.