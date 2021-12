Christian Christensen er 'Christian Chrummer' i Rødovre Lokal Nyt Foto: Arkiv

chrumme Ja så blev det sgu december igen. Endnu engang skal vi gennem et overflødighedshorn af overforbrug, madsvineri og overtrukne kontokort. Og jeg ELSKER det!

Af Christian Valsted

Jeg ved godt at Greta Thunberg og Veganerpartiet nok ikke er lige så begejstret som jeg er, men nu skal der altså grov-ædes tremme-svin og -kalve og tvangsfodrede ænder i vognlæs. Mine bukser skal stramme og min vom prydes med strækmærker som efter en trillinge-graviditet.

Den eneste motion skal være turen om juletræet juleaften – med mindre man kan vedtage, at springe det over, for at undgå dybe slæbemærker i sildebens-paketten og slippe for samtlige 5 vers af ”Et barn er født i Bethlehem” – og springe direkte over i et gaveorgie af bytte-venlige pakker.

Jeg ved ikke hvordan en veganer-jul ser ud. Er det bare kål og brunede kartofler? Eller går man all in og tager det bogstaveligt med, at først skal træet vises, siden skal det SPISES? Eller har man slet ikke noget juletræ – altså lige som at man vil redde regnskoven, så gælder det vel også juletræsplantagen? Eller er der træ-snobberi? Og hvis man nu er Greta Thunberg, foretrækker man så et plastik-juletræ? Så er det vel helt klart, at spise træet nok ikke er en option. Eller vælger man begge dele fra og så danser man bare om en stuebirk? Jeg tænker bare at det er skide svært at pynte en stuebirk for ikke at nævne, at sætte stjernen i toppen.

Jeg tror nu vi vælger et rigtigt juletræ – selv om min kone har talt om et plastiktræ. Jeg synes bare at duften af gran er bedre end stanken af PVC.

Jeg er ofte i Oslo og har norske venner. Der er plastik-juletræer det store hit og har været i årevis. Så køber man et plastik træ af en hvis kvalitet og så folder man bare grenen ud, og vupti så er der juletræ med pynt og lys – fra sidste år.

Jeg gik og troede, at de nok havde regnet på det der med miljøet og valgt at træerne skulle blive i skoven.

Men så var jeg i Oslo for nogle år siden ved juletid. Der midt på et lokalt torv mødte jeg en dansk juletræssælger. Jeg spurgte ham, hvad fanden han lavede i Oslo og om de ligesom ikke selv havde deres egne granplantager. Nå, men jeg spurgte ham, hvad han tog for sådan et almindelig dansk juletræ på et par meter: ”1000 norske” – TUSINDE ??? – ja så er der sgu ikke noget at sige til, at han tog færgen fra Frederikshavn hver weekend for at sælge juletræer i Norge. Og også hvorfor nordmændene mere og mere bruger plastik-træer.

Her gik man og troede at nordmænd var miljøbevidste – og så viser det sig at de bare er fucking nærrige!