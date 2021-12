Mighty Bulls overmatchet i Aalborg

John Muse havde en travl aften i Aalborg. Foto: Brian Poulsen

Ishockey Spændende var det ikke i Sparekassen Danmark Arena i Aalborg, da Aalborg Pirates vandt med hele 7-0, og sendte Mighty Bulls ud på en mental lang bustur hjem fra Aalborg.

Af Flemming Haag

Rødovre stillede op til kampen mod Aalborg Pirates uden William Rørth, Maksim Popovic og Marco Illemann.

John Muse starter i Rødovres mål.

Top mod bund i Aalborg, set ud fra den aktuelle stilling i Metal Ligaen, hvor Aalborg Pirates får besøg af Mighty Bulls.

Set ud fra de to holds sidste fem kampe, har Mighty Bulls scoret syv point, og Aalborg Pirates har sikret sig seks point.

Eneste point som Mighty Bulls har sikret sig i årets Metal Liga på fremmed is, er netop mod Aalborg Pirates, i Sparekassen Danmark Arena i Aalborg, den 8. november, hvor Aalborg Pirates vandt 2-1 i forlænget spilletid.

Svær første periode for RMB.

Aalborg Pirates lagde et tungt pres i Mighty Bulls zone fra kampens start. Allerede efter fire minutters spil, blev John Muse passeret af Kirill Kabanov.

Aalborg fortsatte med, at skabe meget trafik omkring John Muses, som har fået en travl start på kampen. Mighty Bulls har haft enkelt kontraer, som er endt med afslutning fra Brady Vail og Gustaf Berling, uden at det blev til scoring.

Aalborg var skarpere i sine afslutninger, og Mikkel Højbjerg øgede til 2-0, da der var spillet elleve minutter.

Det var fortsat Aalborg der var mest på pucken, og det blev ikke nemmere for Mighty Bulls, da Johan Lundgren fik to minutter for Interference, kort før periodepausen. Det lykkedes ikke for Aalborg at åbne Mighty Bulls defensiv i overtalsspillet, så de to hold kunne gå til pause med en fortjent 2-0 føring til Aalborg.

En første periode hvor Aalborg var totalt spilstyrende, og det lykkedes ikke for Rødovre, at få skabt noget offensivt.

Mighty Bulls nede med 5-0 efter anden periode.

Aalborg fortsatte sit pres fra starten af anden periode, og øgede til 3-0 ved Nikolaj Carstensen, efter kun halvandet minut.

Mighty Bulls havde en stor mulighed fem minutter inde i perioden, da Gustaf Berling forsøgte sig, men en stor redning af Georg Sørensen forhindrede en reducering.

Seks minutter inde i perioden, fik Mighty Bulls en overtals mulighed, men fik kun spillet sig frem til en enkelt afslutning fra Ryan Lowney.

Aalborg fortsatte med, at lægge et massivt pres i offensiv zone, og midt i perioden blev det 4-0 på Kirill Kabanovs anden scoring. Det ser meget svært ud for Mighty Bull, der har problemer med, at få spillet pucken ud af egen zone.

Fem minutter inden periodepausen, opstod der en uoverensstemmelse mellem Alberto Pison og Aalborgs Victor Panelin-Borg, og begge måtte en tur i straffeboksen. Samtidig fik Oliver Dame-Malka ti minutter for Misconduct Penalty. Ti sekunder senere fik Magnus Povlsen to minutter for Interference, og Rødovre i spil, tre mod fem.

Trængslerne var ikke forbi for Mighty Bulls, og det blev 5-0, da Kirill Kabanov øgede med sin tredje scoring, og Aalborg er på vej til tre sikre point.

Modløse ”Tyre”.

Kort inde i tredje periode fik Mighty Buls en powerplay mulighed, da Aalborgs Pierre-Oliver Morin fik to minutter for Holding. Selv i overtal, formåede Rødovre ikke, at spille sig frem til afslutninger.

Rødovre kom bedre med i spillet fra starten af tredje periode, da Aalborg har trukket lidt i bremsen, da sejren er i hjemme.

Selvom Aalborg ikke var oppe i samme tempo i tredje periode, så lykkedes det for kampens store spiller Kirill Kabanov med sin fjerde scoring, at øge til 6-0, hvor der resterer ni minutter af den ensidige forestilling. Tre minutter senere blev det 7-0, på en scoring af Julian Jakobsens.

Der var ikke meget der lykkedes for Mighty Bulls, der manglede initiativ og rytme i spillet, i en kamp, hvor ”Tyrene” blev overmatchet.

Mighty Bulls næste kamp:

Tirsdag den 21. december kl. 19.00 mod Frederikshavn White Hawks i Rødovre Centrum Arena.