Mighty Bulls i nyt nederlag til naboer

Mighty Bulls havde ikke meget at glæde sig over i nederlaget til Herlev Eagles. Foto: Brian Poulsen

Ishockey Med nederlaget til Herlev Eagles, led Mighty Bulls sit ellevte nederlag i træk på udebane i denne sæson, og har endnu den første sejr til gode på fremmed is. Mighty Bulls har nu elleve point op til Herlev Eagles, efter 3-0 nederlaget i Spar Nord Arena i Herlev.

Af Flemming Haag

Udvisninger: 00:27 Jake Horton, Herlev (Holding) 10:45 Brendan Harms, Rødovre (Cross-Checking) 14:34 Yevgeni Lapenkov, Herlev (Tripping) 32:41 Maksim Popovic, Rødovre (High Sticking) 43:06 Luis Blak Olsen, Herlev (Roughing) 57:37 Oliver Dame-Malka, Rødovre (5 minutter for Fighting) 57:37 Magnus Molge, Herlev (5 minutter for Fighting) 59:21 Christoffer Frænell, Herlev (Roughing) 59:21 Brendan Harms, Rødovre (20 minutter for Match Penalty) 59:21 Brendan Harmsm Rødovre (5 minutter for Illegal Checking to the Head)

Rødovre stillede op til kampen mod Herlev Eagles uden William Rørth og Magnus Povlsen.

John Muse starter i Rødovres mål.

Jævnbyrdig første periode.

Der var lagt op til et dramatisk lokalopgør om vigtige point, da Mighty Bulls var på besøg i Spar Nord Arena i Herlev fredag aften.

Der var kun spillet et halvt minut af lokalopgøret, da Herlevs Jake Horton fik to minutter for Holding. Samtidig var der spilstop, da der blev kastet konfetti ind på isen.

Rødovre fik ikke sat sit powerplay op, og det blev kun til forsøg fra Brady Vail og Oliver Kjær. Da Herlev igen blev fuldtallige, blev skabt meget trafik i Rødovres zone, og Mighty Bulls havde svært ved, at få etableret sit spil.

Midt i perioden kom Rødovre mere med, og fik rykket spillet frem i hjemmeholdets zone. Så begik Brendan Harms en Cross-Checking, og Herlev i overtal. Gode redninger af John Muse, hold Herlev fra scoring. Fem minutter inden periodepausen fik Rødovre endnu en overtals mulighed. Det lykkedes ikke for Mighty Bulls at åbne Herlevs defensiv, og fortsat ingen scoringer i en intensiv førsteperiode.

En underholdende første periode endte med en scoring, blot nitten sekunder inden pausen, da Herlevs Luis Blak Olsen på kontra, fik sendt pucken ind bag John Muse.

En tempofyldt første periode, med en masser af nærkampe og intensitet.

Herlev bedst i anden periode.

Herlev kom bedst fra start i anden periode, og Niklas Tikkinen kunne øge til 2-0, tre minutter inde i perioden. Herlev har overtaget i spillet, og er konstant farlige foran Rødovres mål. Mighty Bulls slår enkelte kontraer, men mangler timing i opspillet.

Syv minutter inden periodepausen, er der en afventende udvisning til Maksim Popovic, for High Sticking.

Herlevs overtalsspil gav resultat, da Joseph Jonsson sendt pucken ind mellem stolpen og John Muses benskinne, og 3-0 til Herlev i en periode, hvor Rødovre fortsat, ikke kan få etableret sit spil.

I slutningen af perioden kom Rødovre frem til enkelte afslutninger fra Frederik Kaels og Brady Vail, men begge manglede skarpheden.

En anden periode hvor Rødovre havde det svært og virkede modløse, medens Herlev havde tingene under kontrol og spillede med stor selvtillid.

Det ser vanskeligt ud for Mighty Bulls, inden den afgørende tredje periode.

Dramatisk tredje periode.

Rødovre kom bedst ud til tredje periode, hvor Frederik Kaels og Jonathan Brinkman havde gode forsøg. Tre minutter inde i perioden, opstod der lidt tumult mellem Luis Blak Olsen og Oliver Dame-Malka. Luis Blak Olsen fik to minutter for Roughing.

Ingen Rødovre reducering i et overtalsspil, der ikke havde den nødvendige kvalitet. Mighty Bulls lægger et godt pres, og spiller sig frem til muligheder, men der mangler skarphed i afslutningerne.

Da der resterede to minutter af kampen, opstod der en nævekamp mellem Rødovres Oliver Dame-Malka og Herlevs Magnus Molge. Begge spillere blev sendt i bad, og kampen fortsatte i spil fem mod fem.

Ny tumult, hvor Christoffer Frænell og Brendan Harms røg i konflikt. Brendan Harms fik en badebillet, og Frænell to minutter for Roughing.

Pyroteknik og et kort ophold i spillet. De sidste fyrre sekunder forløb fredeligt, og Herlev kunne sætte tre point ind på kontoen, og er nu 11 point foran Rødovre.

Mighty Bulls næste kamp.

Mandag den 6. december kl. 19:00 mod Herning Blue Fox i KVIK Hockey Arena.