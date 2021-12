Maskerede mænd skød løs hos frisør: 14-årig skoleelev ramt

klokken 11.30 gik tomaskerede mænd ind i Islev Herrefrisør og skød flere gange efter ejeren og en anden mand. Desuden blev en dreng ramt. Foto: Presse-fotos.dk

politi klokken 11.30 gik to maskerede mænd ind i Islev Herrefrisør og skød flere gange efter ejeren og en anden mand, der blev ramt af kugler i henholdsvis hals og mave. Desuden blev en dreng ramt i hånden.

Af Christian Valsted og Michael Hansen

Rødovre Lokal Nyt har talt med et vidne, der var en af de første i herrefrisøren på Islev Torv, hvor der i dag var flere skud lidt før kl. 11.30.

”To maskerede mænd kom ind i butikken og skød mod ejeren (navnet er redaktionen bekendt) samt en mand, der var sammen med frisøren. Manden blev ramt i halsen, mens frisøren blev skudt i maven. Det virkede til at være et meget målrettet skyderi, ” fortæller vidnet Michael Hauge, som driver Hauges Auto kun et stenkast fra Islev Torv. Han kom til stedet få minutter efter hændelsen skete.

Han fortsætter:

”En 14-årig dreng, som ventede på at skulle klippes, blev ramt i hånden. Det var formentlig et vildfaren skud, men han var rystet,” siger vidnet, der tog sig af den 14-årige dreng, inden politi og ambulancefolk kom frem.

Mulig hævnaktion

Det er anden dag i træk, at der er blevet skudt på åben gade i hovedstadsområdet. I går endte det dødeligt, da en mand blev skudt i ryggen på Nørrebro, og afgik ved døden. I den konkrete sag fra Nørrebro er to mænd anholdt og fængslet efter endt grundlovsforhør. Ifølge kilder, som Rødovre Lokal Nyt, har talt med, skulle skyderiet i Islev være en direkte hævnaktion ovenpå skuddrabet på Nørrebro i går.