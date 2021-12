Lokal Nyt rykker til nyhedssitet sn.dk

Når du fra årsskiftet klikker dig ind på avisens hjemmeside, rnn.dk, vil du blive dirigeret videre til sn.dk, hvor vores nyheder fremover vil blive publiceret. Foto: Brian Poulsen

nyheder på nettet Rødovre Lokal Nyt blev tidligere på året købt af Sjællandske Medier og rykker som konsekvens heraf fra årsskiftet over på nyhedssitet sn.dk.

Af Bente Johannessen, ansvarshavende redaktør

Du vil fremover kunne finde alt det seneste nyt fra Rødovre Kommune på sn.dk. Når du er inde på sitet, vælger du Rødovre som dit område, og fremover vil du altid få nyheder fra Rødovre og omegn som det første, når du tilgår sn.dk.

Uden at miste din lokale præference vil du på sn.dk også kunne få et nyhedsoverblik over alt det væsentligste, der rører sig i Storkøbenhavn, i Nordsjælland og på det øvrige Sjælland samt nationalt og internationalt. Du skal blot gå op i topbjælken og trykke på ”Mit nyhedsoverblik”. Det er også i topbjælken, du finder funktionen ”e-avis”. Her kan du læse din ugeavis digitalt, straks den er udkommet. Eller du kan vælge at downloade app’en ”Sjællandske Medier Aviser”, hvor Rødovre Lokal Nyt fremover også vil være at finde som e-avis.

God læselyst på sn.dk.