Kunstværk forsvandt for 18 år siden – Nu er der afsat penge til et nyt

Det er her ved Espeparken, at der i de sidste 18 år har manglet et kunstværk, men nu er der sammen med to andre steder i kommunen, sat penge af til, at det ændrer sig. Foto: Brian Poulsen

kunst I 18 år har bronzeskulpturen ”To drenge ved en vandstråle”, af kunstner Poul Hansen, været forsvundet fra arealet ved indkørslen til Espehus Restaurant. Siden har der ikke stået noget kunst på stedet, men det kan der blive lavet om på indenfor de kommende år.

Af Michael Hansen

På Økonomiudvalgsmødet den 9. december blev det besluttet, hvilke steder, der er blevet politisk prioriteret i forhold til at skulle have noget mere kunst ind i bybilledet. De steder får dermed del i de 1,5 millioner kroner, som Rødovre Kommune tidligere har besluttet at afsætte til området.

Et af de steder, som bliver tilgodeset og får del af de øremærkede penge er Indkørslen til Espehus Restaurant.

”Mit store ønske har længere været, at indkørslen ved Espehus skulle have et kunstværk efter det gamle blev stjålet, ” fortæller formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Lene Due (S).

Det er dog langt fra det eneste sted, som kommunen har i tankerne, for også den nye administrationsbygning og Islev Torv er på kunstrådets liste over steder, som skal udsmykkes med kunst.

”Vi vil forsøge at være fremadsynet og arbejde på, at kunsten skal inkorporeres tidligere i forløbet end før. Ofte har man stået med en færdig bygning, også skulle tænke kunsten ind efterfølgende. Det vil vi gerne vende lidt om,” uddyber Lene Due.

Penge til museum

En anden beslutning, der blev truffet på mødet, var, at Heerup Museum med start fra 1. januar 2022 årligt maksimalt får 100.000 kroner af puljepengene fra ’Kunst i byens rum’. Den beslutning forklarer Kultur-og fritidsformanden på følgende måde.

”Vi trækker rigtig store veksler på Heerup Museum i Rødovre Kunstråds daglige arbejde, så de penge skal gå til at opretholde kvaliteten af deres arbejde, i forhold til driftsopgaver og lignende,” afslutter Lene Due. Det vil først blive besluttet senere, hvilke værker, der skal placeres, hvor. Det vil ske, når Rødovre Kunstråd skal samles i det nye år. Prioriteringen er dog som følger: 1. Administrationsbygningen, 2. Indkørslen til Espehus Restaurant og 3. Islev Torv.

Som en afsluttende bemærkning kan det noteres, at Elf Development på vegne af Irmabyen også ønsker at indgå et samarbejde med Rødovre Kommune om kunst og udearealer i den nye bydel, som kan være med til at forskønne området. Hvordan det skib helt konkret sættes i søen, ved man ikke.