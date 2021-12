Kigger fem skoler efter i sømmene

Børnetallet vokser i Rødovre, og flere skoler står foran udvidelser og ombygninger. En ny analyse skal nu afklare, hvordan lokaler på fem folkeskoler bedre kan udnyttes. Foto: Per Dyrby

skole Kommunalbestyrelsen har besluttet at bruge 2,2 millioner kroner på at få afklaret, hvordan lokaler på fem folkeskoler bedre kan udnyttes, så kommunen ikke på sigt forbygger sig.

Af Christian Valsted

En enig kommunalbestyrelse har valgt at afsætte 2,2 millioner kroner til en analyse, der skal give et overblik over, hvordan Nyager Skole, Tinderhøj Skole, Hendriksholm Skole, Islev Skole og Rødovre Skole anvender deres lokaler.

Lokaler, der for eksempel benyttes til opbevaring, kan nemlig i højere grad benyttes som reelle undervisningslokaler, og på sigt kan en bedre udnyttelse af skolernes arealer være med til, at Rødovre Kommune i mindre omfang er tvunget til at udbygge på de fem skoler.

”Med analysen i hænderne, får vi et klarere billede af, i hvilket omfang det skal ske,” siger Flemming Lunde Østergaard Hansen (S), der er formand for Børne- og Skoleudvalget.

Rødovre Kommune lavede en lignede analyse i forbindelse med udbygningsplanerne på Valhøj Skole, og her viste analysen, at der var kvadratmeter på skolen, der med fordel kunne bruges mere hensigtsmæssigt.

”På Valhøj Skole var der lokaler, der stort set ikke blev brugt, og derfor ser vi nu på de andre skoler, så vi kan få et overblik over om der kunne være faglokaler, der kun bliver brugt i begrænset omfang.

Vi skal stadig udbygge på skolerne, men måske i knap så stort omfang. Det vil resultatet af analysen vise,” lyder det fra udvalgsformanden.