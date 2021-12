Juleskæg med musik og grisebasser

Hr. Skæg leverer underhuldning i form af adventsjuleshow de to kommende søndage på Festpladsen i Rødovre Centrum: Foto: Presse/DR

underholdning Festpladsen i Rødovre Centrum danner igen i år platform for en perlerække af juleunderholdning. Blandt med Hr. Skæg og Gurli Gris.

Af Christian Valsted

Der er julesjov på Festpladsen i hele december måned. Centeret har ikke, som tidligere, et dagligt underholdningsindslag på scenen, men har til gengæld udvidet julepaletten, så centerkunderne kan se frem til at opleve børnefavoritter på Festpladsen.

Største trækplaster er nok den populære figur Hr. Skæg fra DR’s Ramasjang-univers.

Hr. Skæg og hans ven Vinter underholder hver søndag klokken 14 med adventsjuleshow, hvor de med sang, jubel og hjælp fra verdens klogeste børn, tæller ned til den vigtigste jul i mands minde.

Jul med Gurli & Gustav

Ud over den langskæggede Hr. Skæg vil centeret også få besøg af kendte figurer Gurli og Gustav fra ’Gurli Gris’.

Gurli Gris er et utroligt populært børne tv-program, som kan ses på flere Tv-kanaler i Norden blandt andet på DR TV i Ramasjang, Disney Channel, Cartoon Network, Nickelodeon og Netflix. På alle kanaler ligger serien i toppen af hitlisten, når det gælder børneprogrammer.

”Når Gurli og Gustav Gris optræder i julemåneden, er det som altid i 100 % børnehøjde og med temaet jul i centrum og med alle de populærere julesange, som børnene elsker,” lyder det fra Rødovre Centrum.

Til showet med Gurli og Gustav vil en børnekonferencier med sikker hånd styre både børn og forældre sikkert igennem hele eventet med både julesang, julemusik og sjove julekonkurrencer, hvor der blandt andet kan vindes originale Gurli og Gustav Gris bamser.

Efter selve showet er der mulighed for at komme tæt på Gurli & Gustav Gris, da de her stiller op til ”Meet & Greet”, hvor børnene kan tage billeder sammen med dem. Udover dette så uddeles der også fan kort, som børene kan farvelægge, når de kommer hjem samt klistermærker.

Musik på tværs af generationer

Rødovre Centrum har i år valgt at skue op for den musikalske juleunderholdning, og centeret vil således få besøg af Danmarks Underholdningsorkester hver lørdag og søndag frem mod jul.

Danmarks Underholdningsorkester er landets eneste musikerejede orkester, og ifølge Rødovre centrum skaber orkestret musikalske oplevelser på tværs af både genrer og generationer, og har fokus på at være i øjenhøjde med publikum og bryde ud af de traditionelle rammer.