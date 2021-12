Julemandens dage er talte!

Chrumme Ja så er julen overstået og det er tid til en hurtig evaluering.

Af Chrummer

Det gik faktisk ikke særligt godt her på matriklen.

Min viv og jeg har en meget hyggelig tradition, hvor vi hænger en julesok i vinduet – og i løbet af december, så kommer Julemanden på besøg med en lille gave til os.

Det gik der så gevaldigt lort i i år. Min viv var den første der fik en gave i sin sok. En gaveæske med meget lækre (og DYRE) hudprodukter. Glæden var umiddelbart stor, lige indtil min viv opdagede at det ene produkt var en creme mod STRÆKMÆRKER!

Hold nu kæft, en skideballe der røg afsted. HELDIGVIS var det Julemanden der måtte stå for skud. Jeg forsøgte at komme ham til assistance, og undskylde at han måske ikke helt var så god til Engelsk (eller Fransk) og han derfor uforvaret, var kommet til at vælge den forkerte pakke i Magasin.

Et par dage senere, så var der sgu en pakke i min julesok. Jeg ved godt, at jeg er næsten 57 år, men ved juletid er jeg blot 4 ½ år. Så begejstringen var stor. Jeg hoppede jo op og ned af glæde, men jeg skal hilse og sige, at skuffelsen var til at tage at føle på.

Da jeg havde flået papiret af – som en 4 ½ årig gør – så jeg til min fortrydelse at det var et glas tygge-vitamin-piller til forøget HÅRVÆKST.

Jeg har nærmest ikke et hår på hovedet – men derimod på øre, i næse og på ryg – ikke ligefrem den hårvækst man ligefrem ønsker at give gødning, vel?

Og som om det ikke var nok, så er pillerne til og med VEGANSKE – jeg tror godt I ved hvordan jeg har det med veganere…!!!

Jeg HAR været en god dreng i år – men det slutter fanden galme NU. Og nej, en adfærdsregulerende samtale med den ”gode” Julemand er IKKE nok!

Så nu er det slut med Julemanden. Jeg har udstedt en ”wanted dead or alive”. Jeg har foret min skorsten med NATO-pigtråd og overhældt den med arsenik, kløpulver og levende møl – og pisset i hans risengrød. DEN gave var bare dråben – fandme om jeg gider at gå og opføre mig ordentligt et HELT år, for at få sådan en gave i min julesok. Jeg sidder klar i haven med min riffel, og skulle Julemanden komme hen over himlen i sin kane, så pløkker jeg hans rensdyr og så må vi se hvor god det rødklædte tykke dyr, er til at flyve.

Så kære alle, næste år kommer JULEMANDEN ikke forbi – DU må sgu selv købe dine julegaver!!