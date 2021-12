Jobsøgning: 3 nyttige råd om dét at skrive en god ansøgning

SPONSORERET INDHOLD Er du på udkig efter et nyt job, men synes du ikke, det går som planlagt? Det kan være ret så hårdt at modtage det ene afslag efter det andet. Heldigvis foreligger der flere muligheder, som kan øge dine chancer for at lande drømmejobbet. For eksempel kan du finpudse din ansøgning. I det følgende får du et par gode råd til, hvordan du kan skrive en god jobansøgning.

Sørg for at alle relevante informationer er med

Der findes mange måder at skrive en ansøgning på, men der er alligevel en række ting, som skal med i din ansøgning hver evig eneste gang, uanset hvilket job du søger. Her kan du med fordel tage et kig på en ansøgning skabelon, som kan give dig et fingerpeg i retning af, hvordan din jobansøgning skal udformes, og hvad den skal indeholde.

Hold din jobansøgning overskuelig at se på

Overskuelighed er et af de allervigtigste råd, du kan få, hvad angår jobansøgninger. Det ser ikke godt ud, hvis der er store klumper af tekst i din ansøgning, og det kan være ret så tungt at læse. I stedet bør du lave små afsnit eventuelt med små underoverskrifter. Udover at din ansøgning bliver mere letlæselig, så bliver det ligeledes nemmere for en arbejdsgiver at skimte din ansøgning igennem og finde rundt i de mange informationer.

Lad en bekendt læse din ansøgning igennem

Er du i tvivl om, hvorvidt din ansøgning fremstår overskuelig, eller har du brug for hjælp til stavefejl og lignende? Så kan du med fordel lade en af dine bekendte kigge den igennem. Man kan nemlig hurtigt se sig blind på ansøgningen, når man har kæmpet med den i noget tid, hvorfor en af dine bekendte vil have lettere ved at vurdere, hvorvidt din ansøgning er luftig, velformuleret og overskuelig at læse.