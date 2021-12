Det at komme hjem til Rødovre, efter et kaotisk år på Cypern, betød meget i forhold til tryghed og det mentale," fortæller Mike Jensen i den afsluttende artikel i serien 'Her er mit Rødovre'. Foto: Brian Poulsen

artikelserie: her er mit Rødovre Selvom det efterhånden er længe siden, at artikelserien ‘Her er mit Rødovre’ har været i avisen, skal I læsere ikke snydes for at få en slutning på serien, hvor kendte bysbørn fortæller om deres forhold til Rødovre. Til det formål har vi gemt det bedste til sidst. Sidste mand på banen er fodboldspilleren, Mike Jensen.

Af Michael Hansen

Mike Jensen og hans familie er indbegrebet af Rødovre. Mike Jensen er født og opvokset i byen, hans forældre bor stadigvæk i hans barndomshjem og efter syv år i udlandet, hvor Mike Jensen, udover en kort afstikker til Apoel på Cypern, primært spillede og var anfører i den norske traditionsklub fra Trondheim, Rosenborg med fire norske mesterskaber til følge, er han nu tilbage i dansk fodbold, hvor han i dag spiller for HB Køge i landets næstbedste fodboldrække. Skiftet retur til dansk fodbold, har også betydet, at han er vendt hjem til Rødovre. En by, som han kender særdeles godt fra sin egen barndom.

“Jeg kan ikke forestille mig et bedre sted at vokse op end Rødovre. Der er uanede muligheder for børn. Man skal ikke mere end 10 minutter for at være tæt på grønne områder. Der er lagt godt tilrette for en god en barndom. Der er fint med små åndehuller, hvor man kan spille forskellige sportsgrene,” forklarer den 33-årige midtbanedynamo, Mike Jensen.

Beslutningen om, at postnummeret i fremtiden skal hedde 2610, er ikke en særlig svær en af slagsen for rødovredrengen med det klassiske sen- efternavn.

“Jeg er vokset op her. Så det var dét, som føltes naturligt og som hjem. Jeg glædede mig altid til at komme hjem til Rødovre, da jeg boede i udlandet. Jeg var godt kendt og har netværk, venner og familie her. Det at komme hjem til Rødovre, efter et kaotisk år på Cypern, betød meget i forhold til tryghed og det det mentale. Min kone er fra Taastrup og er kommet her meget, og når vi var hjemme, så var det i Rødovre, at vi boede. Det føltes trygt og godt for vores børn, som godt kan lide at gå til fritidsaktiviteter. Det er tæt på byen og tæt på det hele. Jeg synes, at Rødovre har udviklet sig til at være en god by med gode institutioner osv. Der er en god balance mellem roligt i forstaden og ikke lige så meget tryk på som i byen, men samtidig liv,” uddyber Mike Jensen, som nu har sluttet ringen ved selv at blive rødovreborger.

Artiklen fortsætter under billedet…

1. Rødovrehallen

Med en så forankret baggrund i byen og et bankende rødovrehjerte fyldt med minder bør Mike Jensen selv sagt kunne vælge og vrage mellem steder, alligevel synes han, at opgaven er en kende svær, da interviewturen går langs med Damhussøen. Missionen lykkedes dog, da han efter lidt betænkningstid udpeger det første sted. Det er naturligvis fristes man til at sige et af byens mange sportssteder, men det er ikke Boldklubbens Rødovres baner på Elstedvej, som Mike Jensen blandt andet vandt ungdoms-DM med, vælger. I stedet bliver det Rødovrehallen.

“Jeg kan ikke undgå at nævne det sted. Deroppe har jeg brugt de første 1000 timer af min fodboldkarriere. De har et godt foreningsliv, og det var et godt sted at møde folk og andre børn fra de andre skoler. Så den hal, der er så megafed. Den kan jeg ikke komme udenom. Det er et gudested for mig. Jeg var der hele tiden i min fritid. Så sad man klar indtil, der var en bane klar, så talte man lidt pænt til halinspektøren, så han ikke slukkede lyset. Der kunne man sagtens være en hel lørdag fra 10 til 17-18 og spiste pommes friter med vennerne og hyggede sig,” uddyber han.

2. Schweizerdalsparken

Opvæksten foregår på Nørregårdsvej, hvor Mike vokser op sammen med sin søster Michelle og forældrene Henrik og Eliza. Han går på Nyager Skole og netop barndommen på en af de længste villaveje i Rødovre har haft indflydelse på Mike Jensens andet barndomsminde fra Rødovre, der kun ligger en spytklat væk fra familiens hus. Stedet har desuden et rigt dyreliv og to søer, som har været udtørret, men nu står skarpt og snorlige igen. Til dem, der endnu ikke har gættet det, er der selvfølgelig tale om Schweizerdalsparken.

“Når man voksede op med parken i baghaven, så var man dernede hele tiden. Man samlede nogle stykker spillede fodbold eller rundbold, eller skøjtede på søen og spillede hockey. Jeg har leget meget rundt dernede og kravlet i træer. Det var en stor legeplads omkring en og mange ting, som indbød til aktivitet for en som mig, som var glad for at røre sig,” erindrer Mike Jensen.

3. Vestbadet

For at finde det tredje og sidste sted skal rejsen tages helt over til kommunegrænsen ved Brøndby. Her befinder Vestbadet sig. En svømmeoase for mange, for hvem har ikke været i Vestbadet, både det gamle og det nye Vestbadet tiltrækker massevis af folk, som enten skal svømme, gå til fitness eller bruge wellnessafdelingen.

“Der har man brugt også brugt mange timer. Endnu en af Rødovres mange legepladser for mig. Det var de steder, man kørte rundt til i Rødovre. Der er så mange fede legepladser for sindssygt aktive børn. Vi brugte Rødovre og udearealerne meget mere end i dag, hvor skærmen æder en del tid. Vi brugte krudtet og energien på steder som Vestbadet. Når man er de steder, så møder man mange også fra andre skoler. Man kunne bruge hele dage der,” fortæller Mike Jensen.

Fodbolddrømmen

Man kan naturligvis ikke sige familien Jensen uden at nævne fodbold. Alt andet vil være blasfemi. For med far Henrik, som selv har spillet fodbold og været landsholdsspiller, og en søster, som er gift med Thomas Delaney, har fodbold altid haft en central plads omkring spisebordet og i Mike Jensens eget liv, men kun fordi han selv opsøgte det.

“Vi er en fodboldfamilie, det er der ingen tvivl om. Det at være professionel fodboldspiller er en livsstil. Der er en grad af seriøsitet over det. For du skal jo passe din træning, spise og sove rigtigt og sørge for at holde glæden. Der har jeg kigget og lændet mig op ad min far, men kun fordi jeg selv ville og ønskede det. Der er ingen tvivl om, at han har hjulpet og påvirket mig i en god retning,” afslutter han.

På grund af svogerens store fodboldmæssige succes, kan Mike Jensen ikke tryne ham, når hele familien er samlet. I stedet kan han drille og stikke lidt kærligt til sin egen far, som kun fik 1 landskamp. Her har Mike Jensen fået fem. Om Rødovres Jensen-families tredje generation også en dag får debut i rødt og hvidt kan kun tiden. Chancen, interessen og forudsætningen er i hvert fald skabt.