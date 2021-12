Jeg er på grådens rand

Christian Christensen er 'Christian Chrummer' i Rødovre Lokal Nyt Foto: Arkiv

chrumme Tjah, jeg må indrømme, at jeg efterhånden har det med Mette F som jeg har det med e-boks: Det er ALDRIG gode nyheder, de kommer med.

Af Chrummer

Så kom der lige lidt ekstra restriktioner. Jeg skulle havde lavet et Stand-up job OG en Julefrokost OG så skulle min søn give koncert med sit band i Pumpehuset – næste weekend.

10 minutter inden i pressemødet, kunne jeg slette de 3 arrangementer fra min kalender.

Lige der – så blev jeg sgu lige en smule selvisk og en lille smule Christian-4-år: Jeg kan ikke mere SAMFUNDSSIND – der er jo nærmest ikke noget Samfund tilbage – og sindet, ja det er sgu også under pres.

Ja, det handler mest om, at jeg havde glædet mig som sindssyg til næste weekend.

Weekenderne er jo ved at blive så lange og kedelige, at jeg seriøst tænker: Det der PIP.DK, MrGreen, og spillehallen.dk – og alle de spille-hjemmesider man bliver bombarderet med i reklamepauserne på tv – måske skulle man bare udvikle lidt tomhjernet ludomani. Tage nogle quicklån eller et eller andet, bare for at få lidt spænding i hverdagen. Jeg er sgu noget SÅ langt ud, at jeg seriøst overvejer at se ”Sex and the City” på Netflix.

Måske skulle man også bare være en bad-ass crime-rider og lige smutte i Netto UDEN mundbind.

Jeg er en desperat mand!

For en person som mig, som nærmest udvikler vinterdepression i midten af august, så er det VIRKELIGT hårdt at misse sådan en vinter-weekend som jeg havde i vente. Man sidder bare og tænker: Nu slår jeg sgu Søren Brostrøm ihjel. Skal han kvæles i mundbind, eller tvangsindlægges til at se SAMTLIGE af sine egne pressemøder? Jeg er i tvivl.

Man er konstant i test-mode. Så er der en fra jobbet der er testet positiv eller nogle fra familien. Man føler jo fandme, at man render rundt med en vatpind stikkende ud af halsen konstant.

For helvede er der snart ikke noget POSITIVT berette om – Jov Christian det skal nok komme, lige om lidt sker der noget: Din PCR-test er POSITIV.

Skrid nu Corona!