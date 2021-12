Indfører visitationszone efter skuddrab

Politiet indfører visitationszone i Rødovre og Herlev efter fredagens skyderi i Islev. Foto: Brian Poulsen

Af Christian Valsted

En række voldelige hændelser i Storkøbenhavn er årsag til, at politidirektøren for Københavns Vestegns Politi fredag besluttede, at indføre visitationszone i dele af Rødovre og Herlev kommuner frem til fredag den 17. december.

Torsdag den 2. december afgik en person ved døden på Nørrebro efter at være blevet ramt af skud, og fredag blev en person dræbt i Islev efter skudepisoden ved en herrefrisør på Islevbrovej.

Politiet vurderer, at de dødelige hændelser har relation til en konflikt i rocker- og bandemiljøet, og det er Københavns Vestegns Politis vurdering, at de involverede grupperinger i Københavns Vestegns Politikreds vil kunne træffes i dele af Rødovre Kommune og i dele af Herlev Kommune.

”Mens vi arbejder hårdt på at standse det her og retsforfølge de skyldige, skal vores borgere kunne føle sig trygge, hvor man bor og færdes – og med en visitationszone gør vi det sværere for kriminelle at udøve deres aktiviteter i området,” siger politidirektør Kim Christiansen, Københavns Vestegns Politi.

I en visitationszone kan politiet i perioden foretage stikprøvevis besigtigelse af personers legeme, undersøgelse af tøj og andre genstande samt køretøjer i et nærmere anvist geografisk område for at forebygge, at nogen foretager strafbare handlinger, som indebærer fare for personers liv, helbred eller velfærd.