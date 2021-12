Hver femte i Rødovre har haft COVID-19 

Doctor wearing medical gloves holding a blood tube with positive new version of Coronavirus 2019-nCoV S-cov and L-Cov Blood Sample.

Over 20 procent af kommunens borgere har mindst én gang været ramt af COVID-19 Foto: Signelements

corona Rødovre er med på en kedelig liste, som en af landets ni kommuner, der har haft allerflest smittede med COVID-19 henover det sidste år. Over 20 procent af kommunens borgere har mindst én gang været ramt af sygdommen og målt på incidens placerer det Rødovre på en syvendeplads, men kommunen klarer sig rigtig flot, når man sammenligner med nabokommunerne på Vestegnen.

Af Michael Hansen

Hver eneste dag opgiver Statens Serum Institut tallene for, hvor høj incidensen er i en given kommune, samt hvor mange smittede, der overordnet er. Ved at kigge nærmere på tallene, for Rødovre Kommune, på SSIs side, opnår man flere forskellige muligheder. En af den er at kigge på smitten målt fra den 27. januar til dags dato. Her viser de første interessante tal sig. Kommunens incidens og det samlede antal smittede. Incidensen bliver altid målt ud fra tallet pr. 100.000, og Rødovre Kommunes incidens er på lidt over 20.000, hvilket reelt betyder, at lidt mere end hver femte borger har haft corona. Det tal understøttes af, at 8372 ud af kommunens 41.412 borgere er testet positiv for COVID-19 ved enten kvik eller PCR-test. Ved simpel procentregning påvises den samlede smitteprocent til 20,21.

Ærgerlig placering og dog

Det indbringer Rødovre en syvendeplads, når man sammenligner på tværs af hele landet. Kun overgået af Ishøj, Brøndby, Herlev, København, Albertslund og Hvidovre. Selvom det umiddelbart kan lyde negativt, at Rødovre befinder sig højt, er de faktisk en af de kommuner på Vestegnen, som har haft mindst smitte. Det er kun nabokommunen Glostrup og Høje Taastrup, som har præsteret bedre end Rødovre i forhold til smitte, imens pandemien har været på sidst højeste.

Ikke i mål endnu

Igennem længere tid har Rødovres ugentlige incidens været i den høje ende, og det er stadigvæk tilfældet. Ved årets udgang befandt Rødovre sig i top fire set over hele landet, hvilket betyder, at byens borgere stadigvæk skal huske de gode vaner. Sundhedsmyndighederne forventer, at pandemien vil toppe i januar. Det viser de fremtidsprognoserne, som de har foretaget.