Hjemmestrikkede nissehuer giver juleglæde til udsatte børnefamilier

Jul I Mødrehjælpen Hvidovre-Rødovre har flittige, frivillige ildsjæle haft gang i garn og strikkepind for julen er nu en gang børnenes fest. Men for børn, der lever under trange kår, minder juletiden dem om alt det, de ikke har.

Af Michael Hansen

December står for døren, og Mødrehjælpens fine, unika julehuer er oplagte kalender- eller adventsgaver til familiens børn. Butikken på Hvidovre Torv gør dog opmærksom på, at skulle der blive udsolgt af nissehuer, er der mange andre fine julegaver på hylderne, hvor salget ligeledes hjælper byens udsatte børn og familier.

En af dem, som gerne fatter strikkepinden og bruger sin fritid på at strikke til Mødrehjælpens butik i Hvidovre-Rødovre, er Heidi Hansen fra Rødovre. Heidi har strikket i 45 år og de seneste to år til Mødrehjælpen.

”Jeg kan godt lide tanken om, at man støtter lokalt. Stort set hver gang jeg afleverer noget strik, så finder jeg noget andet i butikken – det kan være en bog eller andre fine sager, mine børnebørn kan bruge.”

Julehjælp hjælper

Ingen forældre ønsker, at deres børn skal mangle noget. Men selv i et land som Danmark er der børn, der ønsker sig noget så basalt som en seng eller et par varme vinterstøvler, men af forskellige grunde ikke kan få det. For udsatte familier er juletiden ekstra sårbar. Børnene føler sig ensomme, og forældrene føler afmagt og skyldfølelse for ikke at slå til og give børnene bare lidt af det samme som kammeraterne i skolen.

”I vores byer er der børnefamilier, hvor livet er så svært, og pengene så små, at de ikke kan gøre bare et minimum af det som andre tager for givet. Julehjælp er derfor den håndsrækning, som gør, at børnene, ligesom deres kammerater, kan få en gave den 24. december,” siger Pia Mols, der er formand for Mødrehjælpens lokalforening i Hvidovre-Rødovre.

Fra Garn til Barn

Mødrehjælpen driver kvalitetsgenbrugsbutikker med børnetøj, sko og legetøj til børn. Butikkerne drives af frivillige, og al overskud går til at hjælpe lokale børnefamilier.

Der er altid stor efterspørgsel på butikkernes hjemmestrikkede- og hæklede designs, og derfor er strikkefællesskaber nu også blevet et online fællesskab, hvor man kan mødes på tværs af landet. Her udveksler frivillige strikkere og hæklere fra hele landet opskrifter og inspirerer hinanden med billeder af deres smukke unika håndværk til børn, som de gavmildt donerer til den lokale Mødrehjælpsbutik.

Og fællesskabet er en kæmpe succes – specielt her op til jul, hvor de kreative ildsjæle strikker og hækler nissehuer for at hjælpe byens udsatte børn til at få en dejlig jul. Salg af to nissehuer svarer til én julegave.

”Hjemmestrikkede produkter til børn er meget populært i vores butik. Vi er derfor yderst afhængige af byens ildsjæle, der bruger timevis hver uge på at strikke og hækle fine børneting til butikken. Den fritid, vores lokale strikkere og hæklere bruger, er tegn på medmenneskelighed og et stærkt lokalt sammenhold. Og det rører mig dybt, hver gang der afleveres en stak nissehuer eller andet smukt strikketøj,” fortæller Pia Mols, der håber, at mange forældre vil glæde deres børn med en af Mødrehjælpens fine julehuer, eller nogle af de andre lækre unika strik og hæklerier.

På landsplan er der indleveret 5000 nissehuer. Salget af nissehuerne rækker til julegaver for tusindvis af landets fattigste børn. Der er brugt mere end 25.000 frivillige timer på at strikke de mange nissehuer og 1.000.000 meter garn.

Sidste år modtog 9458 af landets fattigste børn julehjælp fra Mødrehjælpen i Danmark.