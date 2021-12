Her er årets profet

Stig Christiansen kan glæde sig over prestigen i at være Årets Profet i Rødovre, som også giver seks gode flasker rødvin. Foto: Red.

spådomskonkurrence Rødovre Lokal Nyts traditionelle quiz, hvor man skal spå, hvad der sker i løbet af året, blev vundet af Stig Christiansen, der var ene om at have 11 rigtige. Men quizzen var også svær i år.

Af Christian Valsted

To sportsspørgsmål kostede fuldt hus for årets profet-vinder, Stig Christiansen, men han var alligevel ene om at ramme 11 rigtige svar på avisen spådomsspørgsmål for 2021, der var sværere end normalt, hvis man ser ud på, hvor mange rigtige, der i gennemsnit blev ramt.

Selvom det kun er sket to gange i de sidste 20 år, at en eller flere personer har ramt 13 rigtige, og det derfor er helt normalt, vinderen ofte har 11 rigtige, så er der usædvanlig mange af de 143 deltagere, der kun har syv eller færre rigtige i år.

Ud over æren kan Stig Christiansen glæde sig over seks gode flasker vin, som er overdraget til den glade vinder. De to spørgsmål, hvor han skød forkert, var, at Stig ikke troede, der ville blive afholdt et officielt idræts-DM i Rødovre i 2021. Det gjorde Rødovre Tennisklub. Det andet var, at Stig spåede, Avarta ville forblive divisionsklub, hvilket ikke lykkedes.

De rigtige svar

1) Vil Socialdemokratiet også have absolut flertal i Rødovre, efter kommunalvalget i november?

Nej. Socialdemokratiet fik en tilbagegang fra 11 mandater til 9, da de gik 6,3 procentpoint tilbage. For at få absolut flertal i Rødovre skal man have 10 mandater.

87% svarede ja

13% svarede nej

2) Vil borgmester Britt Jensen får 2.500 eller flere personlige stemmer til kommunalvalget 2021?

Ja. Britt Jensen fik 3.691 personlige stemmer og kom dermed langt over.

89% svarede ja

11% svarede nej

3) Konservative har tre mandater i kommunalbestyrelsen. Vil de også have præcis 3 mandater efter kommunalvalget i november?

Nej. Konservative gik stærkt frem med 19,9% af stemmerne og fik dermed fem mandater.

45% svarede ja

55% svarede nej

4) Vil stemmeprocenten være 66% eller mere i Rødovre til kommunalvalget i november?

Desværre nåede vi ikke over valgprocenten fra 2017, hvor vi stemmeprocenten også gik tilbage sammenlignet med 2013. Tendensen er skræmmende, og det er bekymrende for demokratiet, når kun 59,9% af de stemmeberettigede går til valgurnerne på en vejrmæssigt fin dag.

71% svarede ja

29% svarede nej

5) Vil ’Vi Elsker 90’erne’ blive afholdt i Espelunden i år?

Ja. 10.000 mennesker samledes en skøn musikaften i august måned i Espelunden, hvor plænen var opdelt i zoner, så evt. smitte kunne holdes nede. Heldigvis var der ingen rapporter om smitte i forbindelse med koncertdagen.

26% svarede ja

74% svarede nej

6) COVID-19 hærger også Rødovre i starten af 2021. Vil alle restriktioner pga. COVID-19 være fjernet, når vi går ind i august måned?

Nej. De sidste restriktioner blev fjernet den 1. september. Vi nåede godt og vel et par måneder i ’total frihed’, hvad angår corona-restriktioner.

31% svarede ja

69% svarede nej

7) Vil Rødovre Lokal Nyt igen i år modtage en pris, når Danske Medier uddeler fagpriser til de Danske Lokale Ugeaviser.

Ja. For andet år i træk blev redaktør André Bentsen kåret til Årets Ildsjæl af samtlige lokaljournalister i Danmark. Da prisen endelig blev uddelt, havde han skiftet arbejdsplads til Østerbro LIV efter 17 år hos Rødovre Lokal Nyt.

50% svarede ja

50% svarede nej

8) Vil Espehus være genåbnet med en ny forpagter inden udgangen af august måned 2021?

Ja. Den 1. juli genåbnede restaurationen i Espelunden med navnet Espehus Kro.

73% svarede ja

27% svarede nej

9) Kan alle, som har lyst, deltage og synge med på Rådhuspladsen, når hele Rødovres juletræ tændes til jul?

Ja. Der var genindført restriktioner, men det krævede, at flere end 1.000 borgere skulle møde. I så fald ville de have krævet fremvisning af coronapas – men anslået var der 300 – 400 borgere på Rådhuspladsen i løbet af aftenen, hvilket gav fri adgang til alle. Var juletræet blevet tændt en uge senere, så ville svaret have været nej, for så skulle man have vist coronapas for at få adgang.

90% svarede ja

10% svarede nej

10) Vi spørger for femte år i træk. Bliver det i år, at cykelbroen over Jyllingevej bliver sat op?

Ja. Endelig, endelig, endelig… fra den 22. september kunne man cykle over Jyllingevej ad den 212 meter lange cykelbro. Efter fem år med det samme spørgsmål, må vi finde på et nyt i 2022.

61% svarede ja

39% svarede nej

11) Vil en idrætsforening i Rødovre afholde et officielt DM i kommunen i løbet af 2021?

Ja. I juni måned var der officielt DM i udendørs tennis, der blev afholdt i Rødovre. De lokale tennisspillere kom ikke langt, men vejret for godt og der var stor ros for afviklingen til Rødovre Tennisklub.

24% svarede ja

76% svarede nej

12) Vil rødovreborgeren Michael Mørkøv komme hjem fra OL i Tokyo med en medalje?

Ja. I den grad for Mørkøv og makkeren Lasse Norman Hansen blev olympiske mestre efter en afslutning, der var lige vel spændende.

38% svarede ja

62% svarede nej

13) Avarta kæmper for at forblive i divisionerne, men vil Avarta være divisionsklub, når efterårssæsonen 2021 sparkes i gang?

Nej. Efter et forrygende forår havde Avarta givet sig selv alle tiders mulighed for at forblive i divisionerne, da de ’bare’ skulle vinde over allerede nedrykningsdømte Skovshoved i den sidste runde. Men Avartas unge mandskab kunne ikke styre nerverne, spillede forfærdeligt og tabte 0-1.

57% svarede ja

43% svarede nej