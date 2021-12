Henriks bog fik ny relevans i spillefilm

For 16 år siden skrev Henrik Ahlmann en bog om angrebet på den franske skole. Den bog har været omdrejningspunktet for Ole Bornedals spillefilm ’Skyggen i mit øje’, der netop omhandler angrebet på den franske skole, hvor 86 ender med at dø. Foto: Brian Poulsen

Omdrejningspunkt Henrik Ahlmann, der er skolelærer på Tinderhøj Skole, skrev i 2005 en bog om angrebet på den franske skole. Den bog har spillet en afgørende rolle i Ole Bornedals spillefilm ’Skyggen i mit øje’, der for nyligt er blevet vist på filmlærredet, men bogen skildrer mange andre triste skæbner og ufortalte historier om, hvad der skete dengang.

Af Michael Hansen

”Aldrig jeg glemmer de skrig der lød, da bomberne ramte skolen

Barnegråd – fra børn i nød

Og skodder var lukket for solen”

Det er lige på og hårdt med øjenvidneberetningerne fra den skæbnesvangre 21. marts i 1945, i Henrik Ahlmanns bog ’Den Franske Skole’, som er bygget op omkring øjenvidnernes oplevelser fra dengang, hvor 900 mistede deres hjem, og 116 personer, deriblandt 86 skolebørn fra den franske skole, omkom under angrebet.

Artiklens indledende citat stammer fra Aase Knutzen, der oplevede tragedien udspille sig for øjnene af hende. Folk, der har set Ole Bornedals filmatisering af begivenhederne vil ligeledes kunne nikke genkendende til, at det citat, også bliver brugt i filmens indledning.

Fra tanke til handling

Manden, bag den historiske kortlægning og de mange øjenvidner, der fortæller deres historie, hedder Henrik Ahlmann. Han er 53 år og har siden 2008 været skolelærer på Tinderhøj Skole, hvor han blandet andet underviser i historie. Hans interesse for, hvad der skete den gang på Frederiksberg, stammer tilbage fra Henriks egen far, som har fortalt om sine oplevelser fra krigens tid. Men det er først, da Henrik Ahlmann får en forespørgsel fra Frederiksberg Kommune om at skulle lave et skuespil om kommunens historie, at han finder ud af, at der ikke er skrevet meget materiale om angrebet på den franske skole.

”Så satte jeg mig for at undersøge det og efterlyste øjenvidner. Derfra væltede det ind med hundredvis af personer, gamle elever, naboer, brandfolk og andre, som havde overværet angrebet. Så kunne jeg stykke det hele sammen. Det var nogle vilde fortællinger. Mange af de gamle damer fortalte, at man ikke måtte snakke om det den gang, så det var første gang, at de fortalte historien om deres oplevelser. Man talte ikke om sine følelser dengang, der holdt man det for sig selv. Så de gik i mange år og havde slet ikke fortalt deres familier om det. Og så sad de og græd, mens de fortalte deres historie overfor mig, om at de enten var spærret inde i kælderen under skolen, gravet sig ud eller blev båret ud. Det var meget meget dramatisk og bevægende,” forklarer Henrik Ahlmann, inden han fortsætter:

”Det har betydet meget for folk, at de har kunne lette deres hjerte og fået ro i sjælen og talt om oplevelsen. Det at få hul på de svære følelser. Det er lukket land for mange, og snakke om det og sætte ord på det, har betydet meget. Det har også gjort, at de har kunne snakke med deres familier og pårørende om det, hvilket de måske ikke har gjort før. Pårørende har fortalt, at deres mødre kravler ind under sengen, når det tordner, fordi de får flashback til traumet fra den gang. Det har været spændende, men også meget vildt, at der ligger sådan en historie, som ikke har været fortalt før. Den har været svær at lave.”

Men der også nogle, som har ytret sig negativt om Henrik arbejde med bogen.

”Nogle var sure over, at jeg ville lave en bog om det og rippe op i det. Det var deres traume, og det skulle der ikke pilles ved. Der skulle ikke laves en god historie og en film ud af den tragedie,” siger han.

Bog kontra film

Selvom det efterhånden er 16 år siden, at Henrik Ahlmanns bog udkom, og bogen i ni år lå gemt i kælderen under Tinderhøj Skole, har bogen spillet en afgørende rolle for, at Ole Bornedal overhovedet har kunne lave filmen ’Skyggen i mit øje’.

”Henrik Ahlmanns bog omkring fejl-bombardementet på Den Franske Skole – er et meget stærkt værk, som i detaljer beskriver angrebet og dets konsekvenser. Ikke mindst er bogens gribende citater fra overlevende nonner og børn, lige så frygtelige som de er bevægende. I mit eget arbejde med spillefilmen ‘Skyggen i mit øje’, var Henrik Ahlmanns bog en uvurderlig hjælp til forståelsen af begivenheden, dens konsekvenser og menneskene i og omkring den,” har Ole Bornedal tidligere udtalt om bogen, da ’Skyggen i mit øje’ fik biografpremiere.

Men hvor realistisk er filmudgaven af angrebet så med det, som Henrik Ahlmann skriver i sin bog?

”Kælderscenerne, hvor nonnerne og børnene taler, er meget realistiske og er næsten taget en til en fra min bog. Det er meget tæt på. Ikke ordret, men omskrevet. For eksempel den scene, hvor en af pigerne har fået et søm spidset i hagen, er korrekt, men navnene er opdigtet. Det samme er selve angrebet, og scenerne, hvor Royal Air Force flyver ind over Danmark, inden de deler sig op ved Tissø. Allescenen (det nuværende Betty Nansen teater red.) som bruges som samlingspunkt for forældrene for at finde ud af, hvor børnene er kørt hen. Der var over 500 børn på skolen, men det var et kaos, når man gravede en fri, så kunne man ikke kende dem fra hinanden, fordi de var støvet helt til, sårede og blodige og lignede hinanden. Scenen med pigen, der løber hjem, er også realistisk. Der var en pige, der løb helt hjem til Brønshøj, uden at stoppe, fordi hun var i så meget chok. Det fortalte hun mig. Oplevelsesinstinktet slog bare til,” uddyber han.

Der er dog også ting, som filmen ikke har med, og det er, at meget af redningsarbejde bliver stoppet og trukket tilbage, fordi bomberne på skolen giver sig til at brænde med stoffet fosfor, som betyder, at de to trappetårnene styrter sammen, sammenholdt med de store vandmængder fra de overrevne rør og ødelagte radiatorer og vandet, som man bruger til at bekæmpe branden med, gør, at vandstanden stiger yderligere i kælderen.

En anden del af historien er, at tyskerne standser redningskøretøjer på Frederiksberg med våben og sige, at de skal køre til Shellhuset først. Man trækker på Gentofte, Roskilde og Næstved. Det tager langt tid for dem at komme. Historien om drengen Bertram, der løber frem og tilbage med informationer er tildels sand, da der er en dreng, der løber med informationer frem og tilbage, men han går ikke på skolen, der i filmen, da der kun går drengebørn i børnehaveklasserne.

De ufortalte historier

Historien om bombardementet på den franske skole er et af de kapitaler i Danmarkshistorien, som man ikke snakker meget om. For midt i tragedien er faktisk de onde fra hipokorpset, som yder en stor indsats i redningsarbejdet og redder mange børn ud, mens en del også selv omkommer i forsøget på at redde så mange så muligt. Samme tematik kører Ole Bornedal med i filmen, for hvem er egentlig de gode eller de onde, når det var de allierede, der angriber en uskyldig franske katolsk skole, mens det er tysksindende, som forsøger at hjælpe med at redde børnene ud af ruinerne.

”Det var jo de allierede som bombede os, derfor taler man ikke så meget om det. Det var jo de gode, som blev de onde så at sige, og onde, der bliver de gode. Det er også en del af fortællingen, som man ikke fortæller så meget om, fordi de var de onde. De gjorde en stor indsats, det var svært for mange at forstå og snakke om,” pointerer Henrik Ahlmann.

Nogle af de andre ufortalte historier er, at 900 mennesker med et bliver hjemløse og kun har det tøj, de selv står i, hvor skal de placere erstatningsansvaret for et hemmeligt angreb lavet af de allierede. De sidste sager finder først sin afgørelse i 1960’erne.

”Det er en betændt møgsag, hvor meget er blandet sammen. Bornholm fik erstatning for russerne, men den franske skole fik ikke noget. De følte sig overset især dem, der ikke havde noget med skolen at gøre. De boede i en ejendom, som nu var væk,” forklarer Henrik Ahlmann.

Noget andet, som deler vandene, er, hvad området skal omdannes til efter krigen. Der er snak om pulserende caféliv, men der sætter de pårørende sig igennem. Det samme sker, da det første mindesmærke må laves om.

”Hvad skal gøre på Danmarks Ground Zero, som jeg kalder den for. Der ligger rester af børn stadigvæk, da der bliver ryddet op ved befrielsen. Og barskt sagt går vi ovenpå resterne dem i dag. Mange forældre begraver deres børn i en tom kiste. Der mangler mellem 20 og 40 børn, som man aldrig har fundet” forklarer en rørt Henrik Ahlmann.

Derfor gik det galt

Der er flere tragiske årsager til, at de 20 Royal Air Force- fly, som deltog i angrebet, ved en fejl bomber den franske skole og ikke kun Shellhuset, som var hele meningen med missionen. Den væsentligste årsag til, at det går grueligt galt, er, at et Royal Air Force fly rammer en mast ved togbanen på Vesterbro og smadrer en bygning ved Søndre Boulevard, inden flyvemaskinen styrer ned ved den franske skole. Det skaber en kaskade af katastrofale fejl, for de fly, som følger efter den første bølge. De tror, at røgen stammer fra Shellhuset, men de tager frygteligt fejl.

”Man skal forestille sig, at flyene flyver med 500 km/t i lav højde over en by, de ikke kender. De smider bomberne, hvor der er flammer og røg, og derfor går det galt.”

En del af tragedien kunne dog have været undgået, hvis man spørger Henrik Ahlmann.

”Der var ikke udsendt luftalarm over Danmark, så de engelske fly strøg ind over Danmark uden varsel. Den tyske luftværnskommando havde lavet en fejl, hvilket betød, at sirenerne ikke gik i København. De går først mit under angrebet. Men der er det for sent, mange dør på trapperne, fordi de ikke når i kælderen eller i beskyttelsesrummene. Nogle af vidnerne fortalte mig, at de skulle stille op pænt på række to og to. Det tog også tid. Mens andre fik at vide, at de bare skulle løbe,” afslutter han.

250 mennesker anslås at være omkommet i angrebet, herunder de 86 børn og 18 voksne, heraf 10 katolske søstre, 4 civile lærerinder, 2 brandfolk og 2 fædre, der løb til hjælp ved den franske skole.