Hele familien Brøns til VM

Der var god opbakning på lægterne, hvor hele familien Brøns var rejst til Valencia for at støtte Silje Brøns Petersen. Fra højre er det Moster Birgit Christiansen, Emilie Brøns, Elin Brøns, Nikoline Brøns, Troels Brøns, Mutita Worawan og forrest naturligvis Silje Brøns Petersen selv. Foto: Privat

Silje Brøns Petersen fik i sidste uge VM-debut for Tyskland til slutrunden i Spanien. Det skete for øjnene af sin familie, der også skulle give interview til TV2, inden Siljes første mesterskabskamp mod Tjekkiet.

Af Michael Hansen

VM i kvindehåndbold kører for fulde gardiner med kampe hver dag. Navnlig Tysklands kampe og en familie fra Rødovre har pludselig fået en større interesse fra Håndbolddanmark og medierne end normalt. For familienavnet Brøns fra Rødovre og ikke mindst datteren Silje, der spiller på det tyske landshold, er nærmest blevet alle mandseje i den spanske by Valencia.

”Det er en stor ting, at vi i familien har fået en landsholdsspiller. Det betyder ingenting for os, at Silje spiller for Tyskland fremfor Danmark. Hun har fået dobbelt statsborgerskab, så vi er bare glade og stolte over hende og bakker fuldt ud op. Det vigtigste er, at Silje ved, at vi er der i tykt og tyndt for hende,” fortæller den stolte far Troels Brøns.

Massiv bevågenhed

Hele interessen for håndboldfamilien Brøns skyldes, at Silje Brøns Petersen har valgt at spille for det tyske landshold, og det har betydet travlhed med medieforpligtelser for både Silje og resten af familien.

Lige op til debutkampen mod Tjekkiet lavede familien interviews med blandt andre TV2Sport, og selvom far Troels, som også er træner for Rødovres 1.divisionsdamer, kender lidt til at give interviews til medierne, må han alligevel indrømme, at det var en omvæltning, at TV2sport dækkede Siljes VM-debut og familiens besøg så intensivt.

”Jeg havde regnet med, at der kom lidt henvendelser, men jeg havde ikke forventet, at det ville blive så intenst. Det er once in a lifetime, at vi kommer til at opleve at have et TV-hold rendende rundt efter os. Men TV2 var så søde, og det var en god og sjov oplevelse for os alle sammen,” uddyber Troels Brøns, som så sin datters to første kampe, inden han rejste hjem til Danmark igen.

Flot start

Al opmærksomheden rettede sig herefter mod Silje Brøns Petersens evner på håndboldbanen. Efter 26 minutter blev debuten så officiel, og VM-debutanten Silje virkede ikke til at være præget af mange nerver. Det tog hende kun et angreb, så havde hun med et svirpende underhåndsskud fundet vej til måltavlen. Kort efter øgede hun med et mål på straffe. Tyskland vandt kampen med 31-21. Lørdag fortsatte de gode takter for Tyskland og Silje, som slog Slovakiet med 36-22. Søndag kunne Silje ligeledes fejre sin 27-års fødselsdag, hvor TV2sport havde skaffet en stor kage og en gave i form af en ramme rigtig cola, som de havde fået opsnuset, at Silje var vild med.

Silje og Tyskland endte med at vinde alle tre indledende kampe, da de mandag slog Ungarn i en tæt kamp, der endte 25-24. Silje bidrog med i alt tre mål i det indledende gruppespil. Nu venter mellemrunden, hvor Danmark på søndag er blandt modstanderne. Den kamp har Silje Brøns Petersen tidligere i Rødovre Lokal Nyt beskrevet på følgende måde.

”Kampen mod Danmark bliver en sjov og speciel kamp, men for mig bliver det en kamp som alle andre,” lød det fra Silje Brøns selv.

I næste uges avis kan I læse et længere interview med Silje Brøns Petersen om hendes oplevelser i Spanien.