Heerup-værk solgt for en halv million

Henry Heerups værk ’Koncerten fra 1954 gik på en halv million kroner, da det den 7. december var på auktion i Bredgade. Foto: Bruun Rasmussen Kunstauktioner

kunst Solgt! Henry Heerup er stadig en yderst populær kunstner. Det viser auktion fra Bruun Rasmussen Kunstauktioner, hvor værket ’Koncerten’ gik for langt over vurderingen, og endte med et hammerslag på 500.000 kroner.

Af Christian Valsted

En ukendt køber sikrede sig den 7. december Henry Heerups værk ’Koncerten’, da det store maleri, der måler 140×200, var under hammeren hos Bruun Rasmussen Kunstauktioner i Bredgade.

Værket var på forhånd vurderet til et sted mellem 200.000 og 300.000 kroner, men da hammeren faldt, var beløbet en del højere.

”Jeg havde forventet, at det gik til over 300.000 kroner, men ikke en halv million kroner,” fortæller Anni Lave Nielsen, der er leder af Heerup Museum.

Sammen med museets personale var hun selv til stede, da værket skiftede ejer, men hun var ikke selv en del af auktionen, selvom værket uden tvivl ville pynte i museets skatkammer.

”Man skal passe på, man ikke rækker hånden op, for så fanger bordet,” lyder det med et smil fra Anni Lave Nielsen. Hun fortsætter:

”Det er svært at søge fondsmidler til værker i den prisklasse, så vi var derinde for overvære auktionen live,” siger Anni Lave Nielsen, der håber, at det store maleri bliver i Danmark.

”Vi kan ikke få oplyst, hvor værket ryger hen, men mit håb er, at det bliver i Danmark. Vi ved, at ’Koncerten’ tidligere har været i USA, men den kommende destination er ukendt,” fortæller Anni Lave Nielsen, der generelt oplever, at prisen for Heerups værker stiger.

”Henry Heerup var en del af COBRA-gruppen (international kunstnerbevægelse, der var aktiv fra 1948-1951, red.), og der er mange udenlandske købere, der har et særligt øje for COBRA-malerne,” siger Anni Lave Nielsen.

Købte 50 år gamle lakridser

Selvom det ikke blev til den helt store ’koncert-oplevelse’ for Heerup Museum, blev museet alligevel et kunstværk rigere.

Dagen efter lykkedes det nemlig Heerup Museum at vinde en auktion på værket ’Fuglen’. Værket gik for 22.000 kroner, og en anonym giver havde på forhånd givet museet økonomiske muskler til at slå til, hvis prisen var fordelagtig.

’Fuglen’ er lavet af lakridser, der er påklistret på en plade. Om de stadig kan spises skal være uskrevet, men de små slikstykker er overraskende godt bevaret, alderen taget i betragtning.

”Værket er fra 1967, og består altså af over 50 år gamle lakridser. Heerup opfattede sin kunstproces som en leg, og værket passer godt ind til vores kunstsamling,” fortæller Anni Lave Nielsen.

Det var Høeghs Pingvin Lakrids, der i anledningen af Københavns 800-års jubilæum bad 24 forskellige kunstnere om at lave hver deres billede af tilsendt lakrids.

”For værkerne fik kunstnerne kun ’en slik’. Det var i hvert fald hvad, der blev skrevet i avisen den gang,” fortæller museumslederen.

Værkerne blev i sin tid overrakt til den daværende overborgmester Urban Hansen og blev efterfølgende solgt på auktion til fordel for velgørenhed.

Nu er lakridsfuglen så kommet retur til Rødovre.