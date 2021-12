Guldduo nomineret til Årets Sportsnavn

Michael Mørkøv og Lasse Norman Hansen havde et vildt 2021, som de kronede med et OL-Guld. Den præstation har betydet, at de nu er nomineret til Årets Sportsnavn. Foto: Red

Nomineret De er guldparret, de andre ikke kan slå. Michael Mørkøv og Lasse Norman Hansen har i 2021 endnu engang sat konkurrenterne til vægs i parløb, og facit er både VM- og OL-guld for makkerparret, der er de første af i alt tre nominerede til prisen som Årets Sportsnavn 2021.

Af Michael Hansen

2021 har sat en tyk streg under, at Danmark har verdens suverænt bedste duo i banecykling. Michael Mørkøv og Lasse Norman Hansen kan se tilbage på et år med OL- og VM-guld i parløb, og det er endnu ikke lykkedes nogen at slå duoen i disciplinen. De store præstationer sikrer de to ryttere en nominering til Danmarks fornemmeste idrætspris Årets Sportsnavn, der uddeles i samarbejde mellem DIF og Team Danmark.

At være blandt de tre nominerede til Året Sportsnavn vækker oprigtig glæde og stolthed hos Lasse Norman Hansen og Michael Mørkøv.

”2021 har været et helt specielt år, hvor vi er forsat med at vinde alle de løb, vi er stillet op i. Alt er lykkedes. Der er ikke mange sportsfolk, der kan kalde sig ubesejrede, og vi er meget stolte af vores medaljer og at være nomineret til Årets Sportsnavn. Lasse og jeg har et utrolig godt samarbejde, og jeg er stolt over den måde, vi har vundet løbene på. Nogle gange har spurterne været afgørende, og andre gange har det været evnen til at køre smart og stjæle en omgang. Vi har mange værktøjer som makkerpar, og det gør os svære at slå,” siger Michael Mørkøv, der også har haft en landevejssæson, hvor han på flotteste vis har brændt de franske landeveje af under Tour de France.

Samme toner lyder fra Lasse Norman Hansen, der to gange tidligere har vundet prisen som Årets Sportsnavn. Han kan dermed gå efter at lave et hattrick.

”Vi er utrolig stolte over at være nomineret til så stor en pris. Specielt i et år, hvor der er så mange store præstationer fra danske atleter. I 2021 er konkurrencen i parløb blevet skærpet markant, og det har helt klart været vores stærkeste år, hvor vi er lykkedes med at vinde alle de løb, vi er stillet op i,” siger Lasse Norman Hansen.

Fuldt fortjent kåring

Team Danmarks formand Lars Krarup kalder duoen et fantastisk makkerpar, der med OL-guld på velodromen i Tokyo viste Dannebrog frem på fornemmeste vis.

”Sportsåret 2021 har været fyldt med store højdepunkter, og Michael Mørkøv og Lasse Norman Hansen har leveret nogle af de allerstørste oplevelser med både VM- og OL-guld. De gik ind i 2021 som verdensmestre, har vundet alle de løb, de har stillet op i siden 2017, og de viser verdensklasse både på og uden for banen. Derfor er det fuldt fortjent, at duoen er med i finalefeltet om prisen til Årets Sportsnavn i et år, hvor konkurrencen er ualmindelig skarp. Det siger lidt om, hvor stort et år makkerparret har haft,” siger Lars Krarup, formand for Team Danmark.

Også hos Danmarks Idrætsforbund er begejstringen for rytternes præstation stor, fortæller Hans Natorp, der er formand for DIF og formand for dommerkomitéen bag Årets Sportsnavn 2021.

”Det er dybt imponerende, hvad de to ryttere har præsteret i år. At vinde VM- og OL-guld inden for få måneder er i sig selv en fantastisk præstation, og desuden vandt Lasse OL-sølv i holdløbet, og Michael har i årets løb været verdens bedste lead out-rytter på landevejen. Derfor er det helt fortjent, at de nu er med i opløbet om at blive kåret til Årets Sportsnavn 2021,” siger Hans Natorp.

De sidste to nominerede til Årets Sportsnavn 2021 er Viktor Axelsen og Anne-Marie Rindom. Vinderen kåres ved DR’s sportsshow ’SPORT 2021’, der sendes live fra BOXEN i Herning 8. januar.